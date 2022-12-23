台南市府農業局Ｘ大成長城邀集青農 明年1月7日及8日辦「年貨市集」

台南市政府農業局與大成長城公司今天宣布下月7日、8日，在大成長城永康門市前廣場舉辦「2023大成歡聚好食光年貨市集」活動。將邀請南市青農、農會及相關業者展售，合力推廣台南優質農畜產品及加工品，提供消費者年前採買眾多選擇。

大成長城協理楊益銘表示，為宣傳年貨市集今天邀請大成旗下檀島香港茶餐廳行政主廚黃祥恩展示手藝，以大成產品結合台南青農優質農產推出「三杯大成雞」、「醬綠竹筍炒根島蝦」及「香菜皮蛋魚片湯」等三道料理，現場香氣四溢。

市長黃偉哲表示，台南有眾多優質農畜產品，為推廣給民眾知道，市政府每年辦多場農產市集或是產業文化活動。大成長城是非常出色的農畜食品企業，生產許多健康美味食品，而這次春節前合辦的年貨市集也邁入第六年，感謝公司對本地農業大力推廣及協助，這次邀請超過130個攤位，除在地特色農特產品，也有許多優質攤商參與，邀請民眾年節前來永康大成公司逛市集吃美食。

農業局長李建裕說，農業局非常感謝大成合辦年貨市集，善盡在地企業社會責任，而這次活動不僅提供南市青農多一個銷售管道，更讓各地民眾可以更認識青農產品及品牌特色，也期待未來可以持續合作，一同讓台南農業繁榮發展且青農更卓越成長。