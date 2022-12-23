嘉縣議會本屆最後大會 運動館預算過關、數位藝術展預算凍結

嘉義縣議會第19屆最後一次臨時會上午閉幕，藍營議員質疑首座水上鄉全民運場館預算追加太多，擔心工程品質，並反對縣府追加1600萬元預算，舉辦首次AI數位藝術展，認為不符經濟效益，藍營議員與縣長翁章梁、文化觀光局長許有仁激辯，最後運動場館追加預算通過，數位藝術展預算凍結保留，留待新屆次議會審查。

本屆次最後一次大會，如同議員「畢業大會」，逾半以上共30多位議員出席，舉行縣府追加預算案2、3讀會，其中中央核定首座水上鄉全民運動場館，預算由1億1千多萬元，追加到1億8千多萬元，縣府招標2次流標，縣府追加配合款3917萬7000元。

藍營議員王啟澧質疑工程拖延1年，建築面積縮減，追加預算太多，擔心重蹈新竹棒球場工程出包問題。縣長翁章梁說，場館不縮小規模，因工程建材提高，場館設計羽球場高度，由6公尺提高到9公尺，增加預算支出，建設處辦理招標中；綠營議員林緗亭選上水上鄉長，她說，追加預算合理，希望盡速通過，最後議長張明達裁示預算通過。

另，縣府文觀局提案追加1600萬元預算，明年暑假在六腳鄉蒜頭糖廠，舉辦首次AI數位藝術展，藍營議員詹琬蓁、李國勝、詹黃素蓮等反對，詹琬蓁說，授權費高達1200萬元，還有回饋條件，用縣款舉辦活動，只對廠商有利，又在蒜頭糖廠辦，無法增加經濟效益。