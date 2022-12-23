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南市議長民進黨28+2已過半 邱莉莉：相信同志團結勝選

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會民進黨團上午甲級動員決議正副議長選舉黨團要一致投票，會後屬正國會6名議員抱括立委陳亭妃妹妹陳怡珍（左）、陳秋萍等一起離開黨團。記者吳淑玲／攝影
台南市議會民進黨團上午甲級動員決議正副議長選舉黨團要一致投票，會後屬正國會6名議員抱括立委陳亭妃妹妹陳怡珍（左）、陳秋萍等一起離開黨團。記者吳淑玲／攝影

台南市議會民進黨團上午甲級動員，決議25日議員就職日及正副議長選舉，一致性投票支持黨團推薦的正副議長參選人邱莉莉和林志展，但正國會6名議員未參加會後記者會提前離席，是否黨內仍埋有隱憂，民進黨議長參選人邱莉莉說，相信同志，團結一定勝選。

邱莉莉表示，今天黨團會議是因為25日議員上任當天，有不少是新上任議員，邀請家屬觀禮拍照等，會忽略黨團集合時間，因此把程序和議員報告，會中有些議員提出最近有些狀況，都一一釐清，相信團結的民進黨可以勝選，勝選勝過一切，最近紛紛擾擾，只要勝選就不攻自破。

至於對他個人的人身攻擊，個人保留法律追訴權，但不希望影響25日的投票，相信同志相信議員同志， 一定會做出一致性投票議長邱莉莉，副議長林志展，一直都很相信同志，民進黨28席，台聯1席及台灣基進1席，已實質過半，對選情很樂觀。

民進黨團今天27 人出席，鄭佳欣出國請假，另郭清華半途離席，初步了解是會中有討論排黑條款，郭清華認為對他不公平，提前離開會議。另正國會6人陳怡珍、陳秋萍、吳通龍、周麗津、陳碧玉、蔡秋蘭未參加會後記者會，對媒體詢問會遵照黨團決議一致性投票嗎？陳怡珍說謝謝，辛苦了，其他成員未發一語搭電梯上樓。

民進黨台南議長參選人邱莉莉表示相信同志，對團結勝選有信心。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南議長參選人邱莉莉表示相信同志，對團結勝選有信心。記者吳淑玲／攝影

議員 民進黨 投票

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