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南市議長民進黨28+2已過半 邱莉莉：相信同志團結勝選
台南市議會民進黨團上午甲級動員，決議25日議員就職日及正副議長選舉，一致性投票支持黨團推薦的正副議長參選人邱莉莉和林志展，但正國會6名議員未參加會後記者會提前離席，是否黨內仍埋有隱憂，民進黨議長參選人邱莉莉說，相信同志，團結一定勝選。
邱莉莉表示，今天黨團會議是因為25日議員上任當天，有不少是新上任議員，邀請家屬觀禮拍照等，會忽略黨團集合時間，因此把程序和議員報告，會中有些議員提出最近有些狀況，都一一釐清，相信團結的民進黨可以勝選，勝選勝過一切，最近紛紛擾擾，只要勝選就不攻自破。
至於對他個人的人身攻擊，個人保留法律追訴權，但不希望影響25日的投票，相信同志相信議員同志， 一定會做出一致性投票議長邱莉莉，副議長林志展，一直都很相信同志，民進黨28席，台聯1席及台灣基進1席，已實質過半，對選情很樂觀。
民進黨團今天27 人出席，鄭佳欣出國請假，另郭清華半途離席，初步了解是會中有討論排黑條款，郭清華認為對他不公平，提前離開會議。另正國會6人陳怡珍、陳秋萍、吳通龍、周麗津、陳碧玉、蔡秋蘭未參加會後記者會，對媒體詢問會遵照黨團決議一致性投票嗎？陳怡珍說謝謝，辛苦了，其他成員未發一語搭電梯上樓。
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