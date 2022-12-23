真神！嘉義梅山街面土地公廟內神尊神衣帽突被更新

神衣帽自動換新？嘉義梅山鄉公所斜前方主祀土地公的福興宮，日前廟方人員發現土地公神像的神衣跟帽冠突然被更新，廟方事先無收到通知，見此情景直呼「傻眼了！」梅北村長施淵元於臉書發文呼籲，私自偷換土地公神像的神衣跟帽冠者，三天內與廟方人員聯繫，否則調閱監視器畫面後報警處理。

施淵元表示，19日早上發現土地公神像的神衣跟帽冠煥然一新，經詢問不是廟方人員更換，才於臉書發文，「請問是何方善信大德在未經廟方人員同意之下，私自偷換鄉公所斜對面土地公廟土地公神像的神衣跟帽冠。請當事人三天內與本宮管理委員會人員聯繫，否則調閱監視器畫面後報警處理。」

民俗專家廖大乙指出，神衣帽與神明是片刻不離，信徒幫神明穿上新衣是想得到神明更多的保祐，此舉動應是經高人指點，但未經廟方同意是不禮貌行為，何況這件還偷偷地進行，對神明也很不尊重。