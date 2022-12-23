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真神！嘉義梅山街面土地公廟內神尊神衣帽突被更新

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義梅山鄉公所斜前方主祀土地公的福興宮，19日廟方人員發現土地公神像的神衣跟帽冠突然被更新。記者呂慧瑜／攝影
嘉義梅山鄉公所斜前方主祀土地公的福興宮，19日廟方人員發現土地公神像的神衣跟帽冠突然被更新。記者呂慧瑜／攝影

神衣帽自動換新？嘉義梅山鄉公所斜前方主祀土地公的福興宮，日前廟方人員發現土地公神像的神衣跟帽冠突然被更新，廟方事先無收到通知，見此情景直呼「傻眼了！」梅北村長施淵元於臉書發文呼籲，私自偷換土地公神像的神衣跟帽冠者，三天內與廟方人員聯繫，否則調閱監視器畫面後報警處理。

施淵元表示，19日早上發現土地公神像的神衣跟帽冠煥然一新，經詢問不是廟方人員更換，才於臉書發文，「請問是何方善信大德在未經廟方人員同意之下，私自偷換鄉公所斜對面土地公廟土地公神像的神衣跟帽冠。請當事人三天內與本宮管理委員會人員聯繫，否則調閱監視器畫面後報警處理。」

民俗專家廖大乙指出，神衣帽與神明是片刻不離，信徒幫神明穿上新衣是想得到神明更多的保祐，此舉動應是經高人指點，但未經廟方同意是不禮貌行為，何況這件還偷偷地進行，對神明也很不尊重。

廖大乙進一步指出，預幫神明換新神衣帽有2個主要時間點，首先是農曆12月24日送神後到除夕間，是幫神尊更新衣、淨爐最佳時刻，另外是該神尊聖誕前的更新，讓神明穿新衣過生日，自古流傳敬獻神衣可得到更多庇祐，大廟宇則採公開制度，讓信徒認捐共襄盛舉。

嘉義梅山鄉公所斜前方主祀土地公的福興宮，19日廟方人員發現土地公神像的神衣跟帽冠突然被更新。記者呂慧瑜／攝影
嘉義梅山鄉公所斜前方主祀土地公的福興宮，19日廟方人員發現土地公神像的神衣跟帽冠突然被更新。記者呂慧瑜／攝影

土地公

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