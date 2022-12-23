聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南議長選舉／遭指恐嚇藍議員 民進黨執委林士傑宣布退黨
台南市正副議長選舉將在25日舉行，但今天驚傳國民黨2名議員被威脅，其中，民進黨台南市黨部執行委員林士傑遭指控涉及恐嚇國民黨議員方一峰，對此，林士傑宣布退黨，表示一切靜待司法調查。
台南市議會國民黨團今天開記者會，指有2名國民黨議員被威脅，讓他們相當害怕，因此集體發出不自殺聲明，要求警方維護議員人身安全，檢調盡速查出真凶。
據悉，國民黨議員方一峰昨天下午在西港被人約上車，遭要求不出席投票或是投自己，不可投郭信良。國民黨團指出，方一峰是被林士傑威脅。
林士傑今天發出聲明表示，「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」
台南市正副議長選舉風暴延燒，民進黨前中執委郭再欽、民進黨台南市黨部執行委員林士傑陸續宣布退黨，台南市黨部主委潘新傳表示，一切交由司法調查，對黨來說，個人退黨要自清、不要讓黨受傷害，我們予以尊重。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言