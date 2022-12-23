台南議長選舉／遭指恐嚇藍議員 民進黨執委林士傑宣布退黨

台南市正副議長選舉將在25日舉行，但今天驚傳國民黨2名議員被威脅，其中，民進黨台南市黨部執行委員林士傑遭指控涉及恐嚇國民黨議員方一峰，對此，林士傑宣布退黨，表示一切靜待司法調查。

台南市議會國民黨團今天開記者會，指有2名國民黨議員被威脅，讓他們相當害怕，因此集體發出不自殺聲明，要求警方維護議員人身安全，檢調盡速查出真凶。

據悉，國民黨議員方一峰昨天下午在西港被人約上車，遭要求不出席投票或是投自己，不可投郭信良。國民黨團指出，方一峰是被林士傑威脅。

林士傑今天發出聲明表示，「政治無是非！我正式宣布退出民進黨！靜待司法調查！」