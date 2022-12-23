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打破地方自治「大會紀錄」 黃敏惠：責任的開始也是新的挑戰
中央選舉委員會委員蒙志成上午至嘉義市政府致送嘉義市第11屆市長當選證書給市長黃敏惠；蒙志成表示，以運動會來比喻黃敏惠連任是打破「大會紀錄」，「黃敏惠現象」將成為以後台灣研究民主發展地方自治過程當中一個重要案例。黃敏惠表示，是責任的開始，也是新的挑戰，感謝所有市民共同寫歷史，一起打拼未來。
嘉義市長選舉因原登記候選人黃紹聰於11月2日辭世，依選罷法規定公告停止選舉，投票日期改訂於12月18日舉行。市長重行選舉，選舉人數為21萬4千130人、投票數9萬4千188，投票率為43.99%，市長黃敏惠以5萬9千874票當選連任，得票率63.82%。
蒙志成表示，自己是政治學者，黃敏惠連任在台灣地方自治史上深具意義，台灣從1950年起開始選地方首長，她是第一個同一個職位同一人當選屆數最多、服務年最長的地方首長，以運動會來比喻她就是「打破大會紀錄」，以後可能成為「黃敏惠標準」、「黃敏惠現象」，成為以後台灣研究民主發展地方自治過程當中一個重要案例，研究者看到這一段就會去想了解她到底做了些什麼努力，能夠打破大會紀錄。
蒙志成說，個人有幸親自頒發當選證書、見證歷史。接下來還是有4年任期，未來挑戰更勝以往。
黃敏惠表示，拿到當選證書是責任的開始，也是新的挑戰，要有新作為、新思維符合民眾的期待，有滿滿熱情帶團隊和市民一起努力邁向幸福未來。謝謝鄉親願意再給機會，而且能夠有這麼高投票率，感謝所有市民共同寫歷史、一起打拼未來。
對於市府未來小內閣是否會有調整，黃敏惠表示，近來都在謝票，過一段時間後會有所調整。目的是會讓大家有更多歷練，要整合再整合，只有在不同職位、更多歷練，可以讓大家從不同角度去看，要與同仁有更多共識後，於適當時間對外公布。
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