南市議會民進黨團甲動 正副議長一致投票 「跑票就開除」

台南市議會民進黨團上午甲級動員，12月25日市議員就職日及正副議長選舉，由議長參選人邱莉莉擔任指揮調度，黨團做成一致性，宣誓就職後就會集合，先去參加市長就職典禮，再回到議會，在正副議長選舉團結一致，中央黨部中評會主委賴瑞隆會坐鎮督軍，當天有做成反黨團決議非一致意投票，主委就立即召開中評會以最嚴厲的黨紀處分。

民進黨團推薦議長參選人邱莉莉說，對選舉非常有信心，民進黨有28席議員，加上和副議長參選人林志展的努力，台聯及台灣基進已經表態支持，已經實質過半。

會後有正國會6名議員提前離席，最後有20名議員出席黨團記者會，呼口號「團結勝選、推動改革」，擔任民進黨台南市正副議長督導小組召集人的台南市長黃偉哲也強調，提前離席可能只是有其他行程，黨團決議就是一致投票，黨團是多數決。

邱莉莉也說，相信同志，團結就能勝選，讓市民重拾信心，宣誓不跑票，全力支持民進黨，現在的紛紛擾擾及不實消息的提供者及臆測報導，保留法律追訴權。

邱說，到25日前不希望節外生枝 ，目前所有發生的事情都交由檢調調查，從政以來沒有不法所得，如果有被查到，和林志展就宣誓捐出所有財產，希望有心人士不要再借由媒體放話，會中有些同志提出很多質疑，但相信民進黨是團結的，民進黨在台南市議會正副議長沒有問題，一定會都是由民進黨擔任。

民進黨團事後發新聞稿表示，今（23日）民進黨於25日就職日前最後一次甲級動員，除了提醒新科議員投票的相關事宜以及注意事項，並了解議場的環境，並呼籲黨內同志一致團結，推動改革，小心謹慎妥善運用支持者所託付的期待。

民進黨議長候選人邱莉莉表示：相信黨內同志會進行一致性投票，支持民進黨提出的正副議長人選，民進黨也唯有團結一致，才能夠推動改革並攻破外界不實的流言蜚語。

邱莉莉強調，民進黨是台南議會的最大黨，28席距離議會過半只差1席，加上台灣基進李宗霖以及台聯楊中成兩位議員，都已表態支持民進黨的議長人選，只要沒有發生四年前的事件，議長選舉應能和平落幕回應市民的期待，因此外界的傳言以及黨內同志的擔憂都是不會發生的事情。