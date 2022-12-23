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嘉義南華路二段道路驚見明顯高低差 學生犁田頻傳

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉南華路二段嘉104-2瑞峰橋道路，出現明顯高低落差凹陷，民眾摔車意外頻傳，危急用路人行車安全。圖／讀者提供
嘉義縣民雄鄉南華路二段嘉104-2瑞峰橋道路，出現明顯高低落差凹陷，民眾摔車意外頻傳，危急用路人行車安全。圖／讀者提供

嘉義縣民雄鄉南華路二段嘉104-2瑞峰橋道路，出現明顯高低落差凹陷，造成許多民眾摔車意外，經過車輛常撞到底盤發出聲響，且該路段是中正、南華大學生及民雄、大林鄉親行車必經路段，路面如此險象環生，危急用路人行車安全。

「路一定會去做好！」嘉義縣政府建設處長郭良江表示，有開工，但廠商時間調度上有困難，安排不出工班，已有回覆這幾天會過去施工，先進行修補，若民眾仍反應路況不佳，會再前往現場勘察研討改善方案。

「真的太扯了！」民眾黃新畯表示，自己在附近工作，常聽見此處傳煞車聲，許多學生經此路段時，也因高低落差大，不時摔車犁田，甚至見過機車後座乘客騰空飛起驚聲尖叫，3.5噸以上車輛也不時傳出底盤撞擊路面的哀嚎聲，低底盤車輛更是括地摸擦出火花，盼相關單位儘速處理。

地方民眾建議，縣府相關單位應刨掉舊路面，重新鋪設，盡量別東補西補，無法落實全面改善，且過往車輛經過明顯抖動，路面滿布煞車痕跡，令人怵目驚心，多次反應都不見改善，不能因為是民雄鄉與大林鎮的交界處而推托，盼重視用路人生命財產安全。

嘉義縣民雄鄉南華路二段嘉104-2瑞峰橋道路，出現明顯高低落差凹陷，民眾摔車意外頻傳，危急用路人行車安全。圖／讀者提供
嘉義縣民雄鄉南華路二段嘉104-2瑞峰橋道路，出現明顯高低落差凹陷，民眾摔車意外頻傳，危急用路人行車安全。圖／讀者提供
嘉義縣民雄鄉南華路二段嘉104-2瑞峰橋道路，出現高低落差凹陷，滿是煞車痕跡。圖／讀者提供
嘉義縣民雄鄉南華路二段嘉104-2瑞峰橋道路，出現高低落差凹陷，滿是煞車痕跡。圖／讀者提供
嘉義縣民雄鄉南華路二段嘉104-2瑞峰橋道路，出現明顯高低落差凹陷，造成許多民眾摔車意外。圖／讀者提供
嘉義縣民雄鄉南華路二段嘉104-2瑞峰橋道路，出現明顯高低落差凹陷，造成許多民眾摔車意外。圖／讀者提供

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