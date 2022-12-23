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南市議員傳被威脅 郭信良：民進黨執政、要重視治安

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議長郭信良回應議員被威脅，強調交由檢方處理。記者吳淑玲／攝影
台南市議長郭信良回應議員被威脅，強調交由檢方處理。記者吳淑玲／攝影

台南議長選舉傳出國民黨議員及家人被威脅恐嚇，議長不能投給郭信良，議長郭信良上午受訪時表示，檢調都在調查了，也會向社會大眾交代，他認為選舉要回歸正常的方式來選舉才會得到選民認同，至於發生這些事情，台南市是民進黨執政縣市，要重視一下治安，讓人民有感。

針對郭信良昨晚是否找台南市警察局長方仰寧了解有議員被恐嚇，郭信良保留說，檢方在辦理就由檢方處理就好，至於是有感受到幕後有集團在操弄議長選局，郭信良說，檢方手中應該都握有資料，就由檢方處理。

媒體詢問郭信良，國民黨議員被恐嚇他不能出席25日議員就職及投票，或不能投給郭信良，郭信良目前是否要和國民黨副議長李文俊搭搭合作，郭信良說還在「磨合」中，國民黨提出合作的2個前題，是選後不回民進黨，以及副議長要支持李文俊，郭信良回應「不排除」。

至於郭再欽要他退出議長選舉，他還是笑笑回應。

郭信良 議員 恐嚇

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