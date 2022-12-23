台南議長選舉黑影幢幢 黃偉哲：要求警方維護議員安全

台南市正副議長選舉驚傳2名國民黨議員遭威脅，議會國民黨團今表示「非常害怕」，集體發出不自殺聲明。台南市長黃偉哲受訪時表示，將要求市府警察局派員維護議員人身安全，務必讓議員在自由意志的情況下，不受任何威脅利益投票。

黃偉哲說，聽聞議員被恐嚇，這是完全無法接受的事，57名議員參與正副議長選舉，這是小規模選舉，結果要對全民負責，過程中如果人身受到威脅，令人無法接受；昨天檢警調已經介入，希望司法介入偵辦，他也要求市府警察局派員對議員人身安全加以維護，務必讓議員在自由意志的情況下，不受任何威脅利誘投票。

黃偉哲表示，所謂的「黑影幢幢」、議員被威脅，相關治安機關包括警察局也應該提供嚴密保護，希望黑的勢力不要介入正副議長選舉，否則讓全民無法接受。

身為民進黨正副議長選舉督導小組召集人，黃偉哲說，民進黨現在情形已不是很好，別再讓黑、金勢力影響黨團成員投票，也希望民進黨能做成一致決議，對社會交代。

黃偉哲指，市民都在看，從槍擊案發生，一堆人搶著去幫凶嫌詮釋，檢警調已組成專案小組追查凶手，至於背後本身是否有相關勢力介入，接下來也要一併清查，包括是否與議長選舉、光電利益、工業區或其他利益有關，務必除惡務盡，若有集團，要把相關集團揪出來。