快訊

蔡小虎因吃到「它」送醫急救…腸沾黏症狀、飲食禁忌一次看，嚴重恐腹膜炎需開刀

梨泰院第49天：南韓政府漠視、遺族被「二次傷害」

排黑拿香跟拜還瞎挺高虹安、鍾東錦 藍營內部批沖昏頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南議長選舉黑影幢幢 黃偉哲：要求警方維護議員安全

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲將要求市府警察局派員維護議員人身安全，務必讓議員在自由意志的情況下，不受任何威脅利益投票。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲將要求市府警察局派員維護議員人身安全，務必讓議員在自由意志的情況下，不受任何威脅利益投票。記者鄭維真／攝影

台南市正副議長選舉驚傳2名國民黨議員遭威脅，議會國民黨團今表示「非常害怕」，集體發出不自殺聲明。台南市長黃偉哲受訪時表示，將要求市府警察局派員維護議員人身安全，務必讓議員在自由意志的情況下，不受任何威脅利益投票。

黃偉哲說，聽聞議員被恐嚇，這是完全無法接受的事，57名議員參與正副議長選舉，這是小規模選舉，結果要對全民負責，過程中如果人身受到威脅，令人無法接受；昨天檢警調已經介入，希望司法介入偵辦，他也要求市府警察局派員對議員人身安全加以維護，務必讓議員在自由意志的情況下，不受任何威脅利誘投票。

黃偉哲表示，所謂的「黑影幢幢」、議員被威脅，相關治安機關包括警察局也應該提供嚴密保護，希望黑的勢力不要介入正副議長選舉，否則讓全民無法接受。

身為民進黨正副議長選舉督導小組召集人，黃偉哲說，民進黨現在情形已不是很好，別再讓黑、金勢力影響黨團成員投票，也希望民進黨能做成一致決議，對社會交代。

黃偉哲指，市民都在看，從槍擊案發生，一堆人搶著去幫凶嫌詮釋，檢警調已組成專案小組追查凶手，至於背後本身是否有相關勢力介入，接下來也要一併清查，包括是否與議長選舉、光電利益、工業區或其他利益有關，務必除惡務盡，若有集團，要把相關集團揪出來。

議員 黃偉哲 恐嚇

延伸閱讀

影／台南議長選情升溫 民進黨團甲動、黃偉哲：不允許任何暴力介入

影／林飛帆質疑「台南亂象」直指市府 黃偉哲回應了

影╱經發局長陳凱凌涉貪 黃偉哲：重大投資採聯審、公開上網把關

血液庫存告急面臨歷史新低 黃偉哲挽袖響應號召捐血

相關新聞

影／台南議長選情升溫 民進黨團甲動、黃偉哲：不允許任何暴力介入

台南議長選情升溫，又傳出有國民黨議員遭到恐嚇不能投給特定議長人選，民進黨團上午甲級動員，討論議長投票程序，擔任督導小組召...

台南議長選舉黑影幢幢 黃偉哲：要求警方維護議員安全

台南市正副議長選舉驚傳2名國民黨議員遭威脅，議會國民黨團今表示「非常害怕」，集體發出不自殺聲明。台南市長黃偉哲受訪時表示...

台版比薩斜塔 嘉義太和振興宮風災傾斜成奇景

被譽為台版比薩斜塔的嘉義梅山鄉「太和村振興宮」，因2009年8月莫拉克風災超大降雨量重創當地，造成地層滑動，廟體嚴重傾斜...

故宮南院升級2.0工程啟動！跨越人工湖鄒橋與五分車站明年3月完工

嘉義縣故宮南院升級2.0共3項公共工程，陸續啟動，包括9月動工新建「國寶館」，從北側停車場，闢建跨越人工湖景觀橋，接引遊...

元旦新制上路 8樓以上建物定期公安申報 最高可罰30萬

台灣由於社會家庭結構的改變，公寓大樓興起，近幾年發生多起大樓嚴重火災憾事，台南市長黃偉哲要求台南市府工務局等相關單位務必...

寒流一波波 青年漁民用科技智慧養殖 遠端監控魚塭

入冬寒流一波波，嘉義縣沿海越冬養殖不耐寒魚種，包括虱目魚、金目鱸、台灣鯛、石斑、黃金鯧等的養殖場，漁民啟用防寒措施，剉咧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。