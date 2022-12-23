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影／台南議長選情升溫 民進黨團甲動、黃偉哲：不允許任何暴力介入
台南議長選情升溫，又傳出有國民黨議員遭到恐嚇不能投給特定議長人選，民進黨團上午甲級動員，討論議長投票程序，擔任督導小組召集人的台南市長黃偉哲也列席，黃偉哲會前說，全案已經進入司法調查中，不允許任何暴力介入。
民進黨團推薦的議長參選人邱莉莉和副議長參選人林志展一早就到場，面對議長選舉紛紛擾擾，神色顯得有點沉重。目前正舉行閉門會議，會後將召開記者會說明。
有議員私下討論國民黨議員的疑似暴力事件，有人顯得驚訝說「難怪昨晚警方關切」，有議員說，立場很明確就是投給黨團推薦人選就不必害怕，但也不太相信有人會用這麼粗糙的手法，企圖來影響選情。
據指出，該名國民黨議員被恐嚇不能投給無黨籍議長郭信良，郭信良說，檢調在調查中了，就尊重檢調調查。
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