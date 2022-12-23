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嘉縣救護車配備心電圖機 發揮功效救回患者

中央社／ 嘉義縣23日電

嘉縣消防局救護車均配備心電圖機，能在患者到院前先做十二導程心電圖，及時傳輸訊息給醫師判讀做好準備搶救心肌梗塞患者，近日一名男子因此及時救回一命，已康復出院。

嘉義大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，日前一名49歲何姓民眾，因胸悶、胸痛、冒冷汗，由民雄消防隊救護車緊急送至大林慈濟醫院，消防車透過心電圖機為患者做十二導程心電圖，人未到心電圖資料已傳輸到院。

嘉義大林慈濟醫院急診部主任李宜恭指出，透過心電圖發現救護車上患者疑似心肌梗塞，立即啟動急救團隊，包括急診室、心臟內科、心導管室、放射科、心臟外科及加護病房等，在病人抵達後立即展開治療。

李宜恭說，患者到院檢查確認為急性下壁心肌梗塞，馬上送入心導管室，由心臟內科醫師為其打通血管，患者經導管打通血管、放置支架，目前已康復出院。

李宜恭強調，心肌梗塞病人從發作到打通血管的時間越短，病人的存活率越高，心臟功能保存也越多。雖然救護車上設心電圖機只能爭取到短短10至20分鐘的時間，但對病人有很大的幫助。

大林慈濟醫院心臟內科醫師李禎元指出，心肌梗塞症狀如胸悶、胸痛、胸骨下重壓感，合併冒冷汗，疼痛會輻射到下巴、脖子、肩膀、左上臂內側。

李禎元提醒民眾，最近因寒流來襲，早晚溫差大，血管會收縮，血壓會較不穩定，是心肌梗塞或腦中風發生較多的季節，提醒民眾留意保暖，早上起床時先在床上躺幾分鐘，稍微活動一下手腳，等身體暖了後再下床，出門時也要注意保暖。

心肌梗塞 救護車

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