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台版比薩斜塔 嘉義太和振興宮風災傾斜成奇景

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
被譽為台版比薩斜塔的嘉義梅山鄉「太和村振興宮」成為今年最新IG打卡熱點，吸引遊客到訪探險。圖／讀者提供
被譽為台版比薩斜塔的嘉義梅山鄉「太和村振興宮」成為今年最新IG打卡熱點，吸引遊客到訪探險。圖／讀者提供

被譽為台版比薩斜塔的嘉義梅山鄉「太和村振興宮」，因2009年8月莫拉克風災超大降雨量重創當地，造成地層滑動，廟體嚴重傾斜約30度至45度，至今仍保留災後原貌，現在成許多遊客打卡秘境熱點，為安全起見阿里山國家風景管理處設立觀景平台，便於民眾觀賞震憾傾斜宮廟奇景

13年前的莫拉克風災，是梅山鄉太和村民內心深處的痛，當年山崩土石流大走山，不僅重創當地觀光農產，剛完工重金打造的信仰中心振興宮，也因走山傾斜於山谷中被荒煙漫草吞沒，因有探險者到此拍攝短片爆紅，已成為今年最新IG打卡熱點。

提醒遊客前往太和振興宮的路況並不好，蜿蜒山路窄小，要做好探險心理準備，因廟體建築及廟埕廣場都傾斜約30度以上，拍照留念雖然很有趣，但陡峭不易行走易滑倒，甚至滾下來，建議民眾在阿管處建置的觀賞平台欣賞，就能以不同角度觀賞「台版比薩斜塔」的深山奇景。

被譽為台版比薩斜塔的嘉義梅山鄉「太和村振興宮」吸引遊客到訪探險，阿管處設置走道平台供民眾觀奇景。圖／讀者提供
被譽為台版比薩斜塔的嘉義梅山鄉「太和村振興宮」吸引遊客到訪探險，阿管處設置走道平台供民眾觀奇景。圖／讀者提供

奇景 阿里山 災後

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