故宮南院升級2.0工程啟動！跨越人工湖鄒橋與五分車站明年3月完工

嘉義縣故宮南院升級2.0共3項公共工程，陸續啟動，包括9月動工新建「國寶館」，從北側停車場，闢建跨越人工湖景觀橋，接引遊客進博物館的鄒橋，以及糖鐵五分車月台車站，原訂今年底完工的鄒橋，配合五分車月台車站工程施做，預計明年3月完工。

故宮南院說，鄒橋全長80公尺，從北側停車場跨越人工湖，連接博物館北側入口，總經費7500多萬元，這座地景藝術橋出自名建築師廖偉立設計，鄒橋不只是橋，是建築、景觀、裝置、雕刻，也是地景圖騰，完工啟用，遊客入館更近更方便，不必再走遠路，忍受日曬雨淋。

鄒橋設計理念，幻化成大山大水與日月同光傳說，在此與天地同塵，回到原初，人們在此除跨越，還可停留交談相遇，讓一切活動事件在此自由自在發生，讓空間無限曲折轉進，與自然同在，讓時間無限延長纏綿，與人們同老。

另，全國第一條台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站，已在10月通車，糖廠延駛至故宮南院路線工程，目前設計中，預計明年完工啟用，未來高鐵出站換搭五分車到故宮南院，採全新客車車廂，配合糖鐵延駛故宮南院，新建五分車月台車站。