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寒流一波波 青年漁民用科技智慧養殖 遠端監控魚塭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
榮獲全國模範漁民的義竹鄉青年漁民陳泓碩，導入智慧設備精準養殖技術，即時監控系統觀看魚塭影像動態，用手機、平板電腦一手掌握。記者魯永明／翻攝
榮獲全國模範漁民的義竹鄉青年漁民陳泓碩，導入智慧設備精準養殖技術，即時監控系統觀看魚塭影像動態，用手機、平板電腦一手掌握。記者魯永明／翻攝

入冬寒流一波波，嘉義縣沿海越冬養殖不耐寒魚種，包括虱目魚、金目鱸、台灣鯛、石斑、黃金鯧等的養殖場，漁民啟用防寒措施，剉咧等，榮獲全國模範漁民的義竹鄉青年漁民陳泓碩，導入智慧設備精準養殖技術，即時監控系統觀看魚塭影像動態，了解水車、抽水馬達、魚隻活動情形，用手機、平板電腦遠端一手掌握。

智慧養殖設備在魚塭防寒措施，可以達到輔助及避險功能。當冷空氣來襲前中後，漁民在遠端就可以從水質監測觀察即時水溫，及從微氣象站觀察即時風速與氣溫，做出防寒因應的生產決策（是否啟閉水車及抽水馬達）。

同時透過智能電箱來控制水車、伏流水開關及轉速，進行魚塭水溫的調控，而即時監控系統更可以觀看魚塭影像動態，了解水車、抽水馬達、魚隻活動之情形。

由於智慧設備可以發揮遠端監控的好處，不但省力省工，而且在出遠門時或不用冒低溫巡塭，一樣能用手機等移動裝置進行遠端控制，掌握魚塭即時狀況及做出自動化因應控制，輔助漁民減少寒害的損失。

陳泓碩擔任嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長、嘉漁業青年聯誼會會長、中華民國養殖漁業發展協會理事、水產產銷班班長及社區發展協會理事等職務，縣長翁章梁曾安排桃園市長鄭文燦率市府團隊參觀陳泓碩養殖場。

縣府農業處漁業科長張建成說，縣府補助漁民智慧養殖，魚塭防寒，漁民除可以在魚塭北側搭設防風棚，作防寒措施，補注高溫淺層伏流水，池水加溫，讓魚隻取暖，是最有效的方法之一。

榮獲全國模範漁民的義竹鄉青年漁民陳泓碩，導入智慧設備精準養殖技術，即時監控系統觀看魚塭影像動態，用手機、平板電腦一手掌握。記者魯永明／翻攝
榮獲全國模範漁民的義竹鄉青年漁民陳泓碩，導入智慧設備精準養殖技術，即時監控系統觀看魚塭影像動態，用手機、平板電腦一手掌握。記者魯永明／翻攝

漁民 低溫 寒流

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