聖母基金會暖個好冬 讓弱勢家庭有溫暖陪伴

天主教中華聖母基金會「暖個好冬」歲末關懷，準備羽絨背心、圍巾、毛毯等生活物資送至超過300戶弱勢家庭，讓他們能有充足保暖物抵抗寒流；愛心專業的水電師傅團隊為80戶家庭到宅檢修電線管路減少電線走火風險，只是目前經費僅募得3成，還需仰賴大眾一起支持，讓弱勢家庭能安心過好年。

基金會表示，有一家五口弱勢家庭，只有阿財伯和大女兒有生活自理的能力，妻子與另外2個孩子都是中、重度智能障礙，妻子尚能煮飯洗衣，也會撿拾回收物貼補開銷。但2名智能障礙的孩子無法言語，連生活和身體清潔都要仰賴阿財伯夫妻協助。

一家僅靠身心障礙補助以及撿拾回收的微薄費用支撐日常開銷，隨著回收物越來越多，食物和垃圾混雜，老鼠、蟑螂流竄，電線被啃蝕，水電師傅看了直搖頭。

社工請專業清潔公司將垃圾、雜物、廢棄物清空，耗費近8小時，清出超過60大袋垃圾，並將環境噴藥消毒，減少蟑螂鼠患等病菌滋生。水電師傅們整修老舊電線管路，裝設全新輕鋼架天花板、插座和開關，確保家中用電管路可以安全使用，同時社工也幫忙媒合其他照顧資源，讓兒女能得到妥善的照顧。

聖母基金會「暖個好冬」歲末關懷活動從「家的安全」、「溫暖陪伴」守護獨居、辛苦家庭，服務範圍遍及嘉義山海線鄉鎮，阿里山達邦、特富野部落。