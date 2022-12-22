快訊

獨／桃園市小內閣名單漸出爐 傳2要職鎖定他們

今晚2縣市低溫下探6度 氣象局估全台最冷時間落在「這2天」

害總統出糗？南蘇丹總統公開典禮上尿失禁 網傳警方追捕攝影記者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社福團體陪長輩過暖冬 歡樂耶誕暖心冬至

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
仙鳳舞韻舞蹈團優美的舞蹈熱鬧開場。記者李宗祐／攝影
仙鳳舞韻舞蹈團優美的舞蹈熱鬧開場。記者李宗祐／攝影

在疫情及通膨影響之下，大環境景氣低弱，許多社福團體捐款明顯銳減，但華山基金會與九九慈善文化協會於新北平餐廳共同舉辦「聖誕佳節喜相逢 冬至圓圓過好年」活動，陪同長輩看表演、搓湯圓，營造溫馨氛圍，度過歡樂耶誕及暖心冬至。嘉義市副市長陳淑慧表示，適逢冬至，華山基金會透過今天的活動，引起社會大眾共襄盛舉，希望所有長輩都能得到社會各界關心，創造全民共享世代宜居的幸福城市。

嘉義市副市長陳淑慧、議員陳家平、蔡文旭等人受邀與會。仙鳳舞韻舞蹈團優美的舞蹈熱鬧開場，在耶誕溫馨氣氛下，由打扮成耶誕老人的工作人員帶著美麗的仙女們一起陪伴長輩搓湯圓暖心過冬至，並祝福長輩身體健康、圓滿平安過好年。

基金會表示，家住嘉義縣中埔鄉的74歲黃姓老婦，長期照顧患有精神障礙的兒子，除了日常的經濟辛苦，兒子無法控制情緒的精神狀況，讓的生活充滿壓力及無奈，也讓她對於未來感到擔心及無望。華山基金會開始提供服務後，平日的關懷訪視及物資協助，感受到社會的溫暖，今天她也一起出席參與活動，活絡筋骨。

九九慈善文化協會理事長陳怡樺表示，協會跟華山基金會合作，連續3年支持年菜活動，今年也贊助5萬元來響應，希望隨著大家愛心的腳步，共同守護這些長輩。

桃城國際同濟會會長韓明儒也率領會兄姊出席，致贈96份年菜捐款，以實際行動陪伴長輩提前過節，感受愛與關懷。

華山基金會在地深耕服務，成立近400個愛心天使站，免費提供約3萬名三失（失依、失能、失智）長輩到宅服務。邀請各界支持「第20屆愛老人 愛團圓」公益活動，募集弱勢長輩常年服務經費及春節愛心年菜，在疫情衝擊下，目前僅募得3成，需各界幫忙。愛心專線：（05）283-1003 楊先生，郵政劃撥帳號：31545786，戶名：華山基金會。

嘉義市副市長陳淑慧表示，華山基金會透過今天的活動，引起社會大衆共襄盛舉，希望所有長輩都能得到社會各界關心。記者李宗祐／攝影
嘉義市副市長陳淑慧表示，華山基金會透過今天的活動，引起社會大衆共襄盛舉，希望所有長輩都能得到社會各界關心。記者李宗祐／攝影
九九慈善文化協會理事長陳怡樺（左四）與協會成員，連續3年支持年菜活動，今年也贊助5萬元來響應。記者李宗祐／攝影
九九慈善文化協會理事長陳怡樺（左四）與協會成員，連續3年支持年菜活動，今年也贊助5萬元來響應。記者李宗祐／攝影
桃城國際同濟會會長韓明儒（左三）也率領會兄姊出席，致贈96份年菜捐款。記者李宗祐／攝影
桃城國際同濟會會長韓明儒（左三）也率領會兄姊出席，致贈96份年菜捐款。記者李宗祐／攝影

華山基金會 愛心 冬至

延伸閱讀

彰化大村鄉火警緊鄰住宅區 居民懷疑冬至燒金紙肇禍

冬至掀湯圓口味論戰 全家突曝「芝麻湯圓都含花生」芝麻派崩潰了

台南耶誕歡頌！ 外籍英語教師唱耶誕歌解鄉愁

冬至習俗大不同！吃餃子還是湯圓？網嘆「吃退燒藥」掀討論衝上熱搜

相關新聞

台南市明年度總預算三讀通過 千億預算小刪1300萬

台南市明年度總預算案1025億7千餘萬元，市議會臨時會今天進行2、3讀會，總預算案順利完成3讀，連同附屬單位預算僅小刪1...

從黨幹部到市府團隊都出包 黃偉哲推廉政公約恐流於形式？

台南市府經發局長陳凱凌因涉貪汙治罪條例，今天（22日）凌晨經台南地檢署檢察官複訊後，當庭逮捕並向法院聲押。另外，民進黨前中評委郭再欽涉不法掩埋爐碴牟利被起訴，最後辭中評委意圖為綠營止血，台南這次議長選舉疑有黑金介入更被傳得沸沸揚揚。 剛險勝連任市長的黃偉哲面對市府及黨部都出包，市府團隊成員疑涉貪，市長也難脫「管理不周、治下不嚴」的責任。黃偉哲今天宣布，未來市府團隊首長一律要簽署「廉政公約」，但這樣的公約是否只是亡羊補牢？

社福團體陪長輩過暖冬 歡樂耶誕暖心冬至

在疫情及通膨影響之下，大環境景氣低弱，許多社福團體捐款明顯銳減，但華山基金會與九九慈善文化協會於新北平餐廳共同舉辦「聖誕...

經濟部撤銷龍崎牛埔掩埋場興辦計畫 環團：邁進一大步

台南市龍崎牛埔惡地已被公告為市定自然地景，但旁側事業廢棄物處理中心的環評至今未撤銷，環團及居民都擔心掩埋場重啟爐灶，經濟...

血液庫存告急面臨歷史新低 黃偉哲挽袖響應號召捐血

隨著疫情逐漸邁向平穩，醫療病患回歸治療，第四季醫療用血量大爆增，血液庫存量無法達到安全等級，台南市長黃偉哲也親自捲袖，呼...

雲林這處滯洪池「湖水變草原」 原因曝光：水質太營養

雲林縣政府興建平和滯洪池解決雲林虎尾市區洪災問題，孰料約5公頃的蓄水池面今卻「湖水變草原」，上頭布滿水芙蓉，民眾質疑權責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。