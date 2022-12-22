社福團體陪長輩過暖冬 歡樂耶誕暖心冬至

在疫情及通膨影響之下，大環境景氣低弱，許多社福團體捐款明顯銳減，但華山基金會與九九慈善文化協會於新北平餐廳共同舉辦「聖誕佳節喜相逢 冬至圓圓過好年」活動，陪同長輩看表演、搓湯圓，營造溫馨氛圍，度過歡樂耶誕及暖心冬至。嘉義市副市長陳淑慧表示，適逢冬至，華山基金會透過今天的活動，引起社會大眾共襄盛舉，希望所有長輩都能得到社會各界關心，創造全民共享世代宜居的幸福城市。

嘉義市副市長陳淑慧、議員陳家平、蔡文旭等人受邀與會。仙鳳舞韻舞蹈團優美的舞蹈熱鬧開場，在耶誕溫馨氣氛下，由打扮成耶誕老人的工作人員帶著美麗的仙女們一起陪伴長輩搓湯圓暖心過冬至，並祝福長輩身體健康、圓滿平安過好年。

基金會表示，家住嘉義縣中埔鄉的74歲黃姓老婦，長期照顧患有精神障礙的兒子，除了日常的經濟辛苦，兒子無法控制情緒的精神狀況，讓的生活充滿壓力及無奈，也讓她對於未來感到擔心及無望。華山基金會開始提供服務後，平日的關懷訪視及物資協助，感受到社會的溫暖，今天她也一起出席參與活動，活絡筋骨。

九九慈善文化協會理事長陳怡樺表示，協會跟華山基金會合作，連續3年支持年菜活動，今年也贊助5萬元來響應，希望隨著大家愛心的腳步，共同守護這些長輩。

桃城國際同濟會會長韓明儒也率領會兄姊出席，致贈96份年菜捐款，以實際行動陪伴長輩提前過節，感受愛與關懷。