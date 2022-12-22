聽新聞
test
0:00 / 0:00
社福團體陪長輩過暖冬 歡樂耶誕暖心冬至
在疫情及通膨影響之下，大環境景氣低弱，許多社福團體捐款明顯銳減，但華山基金會與九九慈善文化協會於新北平餐廳共同舉辦「聖誕佳節喜相逢 冬至圓圓過好年」活動，陪同長輩看表演、搓湯圓，營造溫馨氛圍，度過歡樂耶誕及暖心冬至。嘉義市副市長陳淑慧表示，適逢冬至，華山基金會透過今天的活動，引起社會大眾共襄盛舉，希望所有長輩都能得到社會各界關心，創造全民共享世代宜居的幸福城市。
嘉義市副市長陳淑慧、議員陳家平、蔡文旭等人受邀與會。仙鳳舞韻舞蹈團優美的舞蹈熱鬧開場，在耶誕溫馨氣氛下，由打扮成耶誕老人的工作人員帶著美麗的仙女們一起陪伴長輩搓湯圓暖心過冬至，並祝福長輩身體健康、圓滿平安過好年。
基金會表示，家住嘉義縣中埔鄉的74歲黃姓老婦，長期照顧患有精神障礙的兒子，除了日常的經濟辛苦，兒子無法控制情緒的精神狀況，讓的生活充滿壓力及無奈，也讓她對於未來感到擔心及無望。華山基金會開始提供服務後，平日的關懷訪視及物資協助，感受到社會的溫暖，今天她也一起出席參與活動，活絡筋骨。
九九慈善文化協會理事長陳怡樺表示，協會跟華山基金會合作，連續3年支持年菜活動，今年也贊助5萬元來響應，希望隨著大家愛心的腳步，共同守護這些長輩。
桃城國際同濟會會長韓明儒也率領會兄姊出席，致贈96份年菜捐款，以實際行動陪伴長輩提前過節，感受愛與關懷。
華山基金會在地深耕服務，成立近400個愛心天使站，免費提供約3萬名三失（失依、失能、失智）長輩到宅服務。邀請各界支持「第20屆愛老人 愛團圓」公益活動，募集弱勢長輩常年服務經費及春節愛心年菜，在疫情衝擊下，目前僅募得3成，需各界幫忙。愛心專線：（05）283-1003 楊先生，郵政劃撥帳號：31545786，戶名：華山基金會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言