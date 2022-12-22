後天耶誕節平安夜 菲籍修女巧手布置馬槽暗夜放射慈光

周末耶誕節平安夜，周日耶誕節，天主教嘉義教區各教堂、學校、社福機構及醫院，根據聖經所載救世主耶穌聖嬰誕生故事，布置各式各樣可愛馬槽造型，傳報世人平安喜樂好消息，向民眾傳報福音。

嘉義教區附設敏道家園、聖心教養院、安仁家園及安道基金會4個社福機構，將帶領服務對象及工作同仁到各地傳報耶誕佳音，敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生馬槽造型多樣，點燈溫暖可愛，暗夜放射平安喜樂光芒，彰顯天主愛世人，在寒冷天氣帶來溫情暖流。

敏道家園成立，圓了創辦人瑞士籍神父蒲敏道遺願，故樞機主教單國璽生前參加敏道家園啟用典禮說，「蒲神父是天主給我們最好禮物，天主讓眾人的愛聚集，完成家園，照顧身心障礙者」。