後天耶誕節平安夜 菲籍修女巧手布置馬槽暗夜放射慈光
周末耶誕節平安夜，周日耶誕節，天主教嘉義教區各教堂、學校、社福機構及醫院，根據聖經所載救世主耶穌聖嬰誕生故事，布置各式各樣可愛馬槽造型，傳報世人平安喜樂好消息，向民眾傳報福音。
嘉義教區附設敏道家園、聖心教養院、安仁家園及安道基金會4個社福機構，將帶領服務對象及工作同仁到各地傳報耶誕佳音，敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生馬槽造型多樣，點燈溫暖可愛，暗夜放射平安喜樂光芒，彰顯天主愛世人，在寒冷天氣帶來溫情暖流。
敏道家園成立，圓了創辦人瑞士籍神父蒲敏道遺願，故樞機主教單國璽生前參加敏道家園啟用典禮說，「蒲神父是天主給我們最好禮物，天主讓眾人的愛聚集，完成家園，照顧身心障礙者」。
敏道家園敏收容200多名重度身心障礙者，每年耶誕節前，照護院生的多位菲律賓修女在室外及各樓層，布置造型不同馬槽，馬槽呈現耶穌入世的愛，小耶穌誕生奧蹟就是主與人同在的奧蹟，教導人們應該彼此相愛，攜手合作，同甘共苦。
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