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經濟部撤銷龍崎牛埔掩埋場興辦計畫 環團：邁進一大步

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南龍崎牛埔居民及環團守護已被市府公告為市定自然地景的的牛埔惡地。圖／台南社大提供
台南龍崎牛埔居民及環團守護已被市府公告為市定自然地景的的牛埔惡地。圖／台南社大提供

台南市龍崎牛埔惡地已被公告為市定自然地景，但旁側事業廢棄物處理中心的環評至今未撤銷，環團及居民都擔心掩埋場重啟爐灶，經濟部已在昨天函文廢除歐欣此興辦計畫，環保團體今天感謝立委王定宇、陳椒華的努力，為守護自然地景邁進一大步。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，接下來要請環保署策銷歐欣的環評及環差，才能讓全民放心，否則歐欣未來還是可提出重新申請。另也請台南市政府在收文後，要依照這個文重新針對水保部分作出處分，並發文給歐欣公司。

水利局長韓榮華表示，因之前已撤銷此開發案的水土保持計畫及施工許可證，應無需再作處分，會再做討論。由於目前官司上訴中，會將經濟部撤銷興辦計畫的資料送最高行政法院，希望能勝訴。除非歐欣勝訴，才會依經濟部的撤銷文採取下一步動作。

台南市政府雖已公告龍崎牛埔惡地為自然地景，但歐欣之前申請在原退輔會龍崎彈葯廠內30多公頃土地上設置南區事業廢棄物綜合處理中心的計畫依然存在，環評也未撤銷，儘管市府水利局3年前也撤銷歐欣的「南區事業廢棄物處理綜合中心」開發案的水土保持計畫及施工許可證，但歐欣打行政訴訟，主張水土保持計畫及施工許可證有效，且因工業局函覆高雄高等行政法院，指興辦計畫有效，市府敗訴，目前上訴中。為此，環保團體擔心掩埋場會重起爐灶。

日前，王定宇在立院提出質詢，指行政院長蘇貞昌早就承諾不再展延，總統蔡英文也指示不能在此興建掩埋場，工業局也函文告知他，若要再建掩埋場必須重新提出計畫與申請，質疑工業局說興辦計畫有效根本是違反政策，要求經濟部說明是有效還是無效？經濟部表示會在年底前答覆。

而立委陳椒華也在日前邀環保署、觀光局、營建署地調所、國產署、南市府水利局、農業局等單位開公聽會，並促請撤銷環評，以及早日開放地質公園。

台南社大環境小組召集人黃煥彰今天表示，經濟部昨天已函文通知撤銷歐欣的「南區事業廢棄物處理綜合中心」興辦計畫，讓守護地質公園、阻止歐欣掩埋場興建邁進一大步。

他強調，地調所已證明歐欣掩埋場附近182線，長期監測每年抬升平均速率2公分，等於是10年就20公分，此處根本不適合設置掩埋場，否則將禍害子孫，欣喜經濟部做此決定。

台南

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