經濟部撤銷龍崎牛埔掩埋場興辦計畫 環團：邁進一大步

台南市龍崎牛埔惡地已被公告為市定自然地景，但旁側事業廢棄物處理中心的環評至今未撤銷，環團及居民都擔心掩埋場重啟爐灶，經濟部已在昨天函文廢除歐欣此興辦計畫，環保團體今天感謝立委王定宇、陳椒華的努力，為守護自然地景邁進一大步。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，接下來要請環保署策銷歐欣的環評及環差，才能讓全民放心，否則歐欣未來還是可提出重新申請。另也請台南市政府在收文後，要依照這個文重新針對水保部分作出處分，並發文給歐欣公司。

水利局長韓榮華表示，因之前已撤銷此開發案的水土保持計畫及施工許可證，應無需再作處分，會再做討論。由於目前官司上訴中，會將經濟部撤銷興辦計畫的資料送最高行政法院，希望能勝訴。除非歐欣勝訴，才會依經濟部的撤銷文採取下一步動作。

台南市政府雖已公告龍崎牛埔惡地為自然地景，但歐欣之前申請在原退輔會龍崎彈葯廠內30多公頃土地上設置南區事業廢棄物綜合處理中心的計畫依然存在，環評也未撤銷，儘管市府水利局3年前也撤銷歐欣的「南區事業廢棄物處理綜合中心」開發案的水土保持計畫及施工許可證，但歐欣打行政訴訟，主張水土保持計畫及施工許可證有效，且因工業局函覆高雄高等行政法院，指興辦計畫有效，市府敗訴，目前上訴中。為此，環保團體擔心掩埋場會重起爐灶。

日前，王定宇在立院提出質詢，指行政院長蘇貞昌早就承諾不再展延，總統蔡英文也指示不能在此興建掩埋場，工業局也函文告知他，若要再建掩埋場必須重新提出計畫與申請，質疑工業局說興辦計畫有效根本是違反政策，要求經濟部說明是有效還是無效？經濟部表示會在年底前答覆。

而立委陳椒華也在日前邀環保署、觀光局、營建署地調所、國產署、南市府水利局、農業局等單位開公聽會，並促請撤銷環評，以及早日開放地質公園。

台南社大環境小組召集人黃煥彰今天表示，經濟部昨天已函文通知撤銷歐欣的「南區事業廢棄物處理綜合中心」興辦計畫，讓守護地質公園、阻止歐欣掩埋場興建邁進一大步。

他強調，地調所已證明歐欣掩埋場附近182線，長期監測每年抬升平均速率2公分，等於是10年就20公分，此處根本不適合設置掩埋場，否則將禍害子孫，欣喜經濟部做此決定。