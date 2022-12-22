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雲林這處滯洪池「湖水變草原」 原因曝光：水質太營養

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣平和滯洪池水面布滿水芙蓉。記者陳苡葳／攝影
雲林縣平和滯洪池水面布滿水芙蓉。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府興建平和滯洪池解決雲林虎尾市區洪災問題，孰料約5公頃的蓄水池面今卻「湖水變草原」，上頭布滿水芙蓉，民眾質疑權責單位未善盡維管；水利處長許宏博澄清均有定期維護，然因池水優養化，水芙蓉「清1個長2個」才會產生這般景象，將改由大型機具進場，進行大規模清除。

許宏博表示，過去虎尾常遇豪雨就淹水，為因應極端氣候並解決洪患，縣府興建占地約10公頃的平和滯洪池，滯洪量達51.2萬噸，可減少182公頃淹水面積，與抽水站聯合操作提升滯洪效果，透過IOT物聯網，進行防災安全智慧化管理，落實綜合治水策略，強化防洪滯洪功能。

平和滯洪池採蛇籠護坡取代傳統混凝土，符合生態也減少碳排放，打樁編柵增加綠化植栽面積及增加喬木、灌木等植栽，提升整體固碳量，成功營造水、陸域環境品質，吸引紅冠水雞、黃頭鷺與高蹺鴴等多種鳥類棲息，水雉、紅尾伯勞等保育類動物也現蹤，還曾獲中央「金質獎」肯定。

不過最近少雨，加上氣溫回暖，平和滯洪池池水營養源濃度增加，使水面上布滿水芙蓉，即使持續清除，仍趕不及生長速度，繁殖力相當驚人。環球科技大學觀光與生態旅遊系副教授陳泰安說，水質「太營養」致使水芙蓉有良好的營養來源，便容易生長，但長久下來反會造成水質惡化，若不清除恐會「愈長愈滿」。

許宏博表示，水芙蓉的存在是自然現象，不影響滯洪池原有的防洪治災功能，縣府定期委請人員清除，但生長速度比清除速度還快，後續調整全面清理，透過機器進場一次清除。

陳泰安指出，清除是必然工作，不過要防堵移除後是否有再入侵的可能，建議可在水源區架設攔網，以物理防治阻擋外來的水芙蓉，也須以生物防治解決水質問題。

雲林縣平和滯洪池除有防洪功能，周邊還有人行步道提供民眾散步或運動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣平和滯洪池除有防洪功能，周邊還有人行步道提供民眾散步或運動。記者陳苡葳／攝影
雲林縣平和滯洪池座落在虎尾鎮平和里與下溪里交界處。記者陳苡葳／攝影
雲林縣平和滯洪池座落在虎尾鎮平和里與下溪里交界處。記者陳苡葳／攝影

滯洪池 水質 雲林

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