嘉大校園「冬至福智」 外籍生與長輩大手小手沁心池畔搓湯圓

嘉義大學今天邀請福智敬老團隊43名長輩與校內來自不同國家外籍學生，一起在嘉大員生消費合作社沁心池畔參與「冬至福智、幸福如期而至、大手小手圓滿相守」活動，讓長輩及來自不同國家的學子在寒冬中感受到滿滿的暖意。

福智敬老團隊成員之一，前嘉義市長阮志聰特別代表福智團隊致詞表示，雖然搓湯圓對退休的老人來說，是件輕鬆平常的事，但卻是第一次在冬至時令與外籍學生一起搓湯圓。

「冬至」搓湯圓是華人傳統習俗之一，吃了湯圓後也代表長大了一歲。嘉大邀請福智長輩教導外籍生體驗台灣傳統文化，長輩們大手牽小手，手把手教導學子如何搓出一顆顆光滑圓潤象徵團圓圓滿的小湯圓。外籍生表示，這是他們湯圓初體驗，感到非常新鮮有趣，福智的長輩們都好親切好熱情。