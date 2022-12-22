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嘉大校園「冬至福智」 外籍生與長輩大手小手沁心池畔搓湯圓

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
前嘉義市長阮志聰（左2）與嘉義大學外籍學生一起搓湯圓。圖／嘉義大學提供
前嘉義市長阮志聰（左2）與嘉義大學外籍學生一起搓湯圓。圖／嘉義大學提供

嘉義大學今天邀請福智敬老團隊43名長輩與校內來自不同國家外籍學生，一起在嘉大員生消費合作社沁心池畔參與「冬至福智、幸福如期而至、大手小手圓滿相守」活動，讓長輩及來自不同國家的學子在寒冬中感受到滿滿的暖意。

福智敬老團隊成員之一，前嘉義市長阮志聰特別代表福智團隊致詞表示，雖然搓湯圓對退休的老人來說，是件輕鬆平常的事，但卻是第一次在冬至時令與外籍學生一起搓湯圓。

「冬至」搓湯圓是華人傳統習俗之一，吃了湯圓後也代表長大了一歲。嘉大邀請福智長輩教導外籍生體驗台灣傳統文化，長輩們大手牽小手，手把手教導學子如何搓出一顆顆光滑圓潤象徵團圓圓滿的小湯圓。外籍生表示，這是他們湯圓初體驗，感到非常新鮮有趣，福智的長輩們都好親切好熱情。

校長林翰謙致詞時表示，今天除了搓湯圓，還要帶領每位長輩搭乘電動高爾夫球車欣賞南台灣最美的校園風景，體驗校園特色。

嘉義大學校長林翰謙致詞。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙致詞。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（左）邀請長輩搭乘電動高爾夫球車遊嘉大校園。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（左）邀請長輩搭乘電動高爾夫球車遊嘉大校園。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（後排中）帶領外籍學生與福智高齡80歲以上長輩合影。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（後排中）帶領外籍學生與福智高齡80歲以上長輩合影。圖／嘉義大學提供
嘉義大學於蘭潭校區沁心池畔舉辦「冬至福智、幸福如期而至、大手小手圓滿相守」活動。圖／嘉義大學提供
嘉義大學於蘭潭校區沁心池畔舉辦「冬至福智、幸福如期而至、大手小手圓滿相守」活動。圖／嘉義大學提供
嘉義大學馬來西亞僑生（右）與高齡96歲長輩（中）一起搓湯圓。圖／嘉義大學提供
嘉義大學馬來西亞僑生（右）與高齡96歲長輩（中）一起搓湯圓。圖／嘉義大學提供
現場烹煮長輩們共同搓的湯圓。圖／嘉義大學提供
現場烹煮長輩們共同搓的湯圓。圖／嘉義大學提供

湯圓 團隊 冬至

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