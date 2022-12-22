南市議員蔡淑惠捐議員研究逾189萬元 助弱勢學童早餐

台南市議員蔡淑惠捐出一年所領得的議員研究費及為民服務費計189萬7680元，台南市商會理事長宋俊明捐出10萬2320元，讓善款籌足200萬元，透過市府民政局長姜淋煌引薦，由下營上帝廟媒合南市南區、安平區學校350名弱勢家庭學子愛心早餐的經費，今天在南市議會舉辦捐贈儀式，由下營上帝廟主任委員姜金利代表接受。

蔡淑惠表示，她每月的研究費是13萬8140元，為民服務費2萬元，為了讓南區和安平區中低收入小朋友都能吃到營養的早餐，她捐出全年所得，未來這筆捐款可以成為早餐券，讓小朋友到合作的早餐店取餐，也可以請早餐店將早餐送到學校或是直接將捐款捐給學校，請學校小朋友準備營養早餐，南區和安平區的學校可自行決定，下營區上帝廟也慨然同意，未來會持續在南區和安平區做公益，讓這把公益之火持續燃燒。

市長黃偉哲也出席捐贈儀式，他表示，感謝蔡淑惠捐款幫助南區及安平區弱勢家庭，讓學生能無後顧之憂地安心上學，也感謝下營上帝廟秉持公私協力精神，協助愛心善舉，期勉受惠學生時刻抱持點滴在心頭的感恩之心，懂得惜福及飲水思源。

蔡淑惠表示，跑基層時看到有些中低收入家庭小朋友，沒吃早餐就上學，有時候就靠學校的營養午餐撐過一天，令人不捨，由於早餐是一天最重要的一餐，尤其是對正在發育的孩子，希望藉由這次捐款贊助愛心早餐，幫助他們提升學習的專注力和學習能力。

姜金利表示，肯定蔡淑惠議員用實際行動，讓弱勢學生感受來自社會的溫暖和愛。後續將善用捐款媒合南區及安平學校單位，直接提供愛心早餐給弱勢家庭學生，也期許各宗教團體發揮力量，帶動更多人共同關心弱勢學童的健康。