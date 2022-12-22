台南市明年度總預算三讀通過 千億預算小刪1300萬

台南市明年度總預算案1025億7千餘萬元，市議會臨時會今天進行二、三讀會，總預算案順利完成三讀，連同附屬單位預算僅小刪1300多萬元，刪減比率僅約0.01％。市長黃偉哲率領各局處首長出席大會，對總預算順利通過，感謝議會的支持。

大會由議長郭信良主持，黃偉哲、秘書長方進呈率各局處首長列席，大會進行報告事項、三讀議案第二、三讀會、審議各項提案及臨時動議等議程。

市議會臨時會今天快速通過總預算案二、三讀，歲入部分未刪半毛錢，歲出則刪減1210萬元，另附屬單位預算公益彩券盈餘分配基金刪減137萬餘元，刪減數占總預算歲出預算約0.01％，比去年歲出刪減5000多萬元，歲入刪減1600萬餘元，大為減少。總預算在刪減後歲出部分為1025億6000萬餘元。收入、支出刪減差額，擬以舉借同額借款支應。此外南市公益彩券盈餘分配基金，

另有關65歲以上老人健保福利津貼補助，依照政黨黨團協商及程序委員會審查結果，大會做成「今年、明年不排富，另113年至115年逐年編列全部金額，且比照其他五都採有條件排富。」之附帶決議。而有關上品豚相關收支預算，大會通過須符合下列三項條件始得動支之附帶決議，包括須使用台南本土生產的豬肉、委外代工契約須遵守使用台南本土生產的豬肉並於契約明訂未使用的罰則，以及若稅後無利潤，下年度不得編列預算。

市府提出44件墊付款案。其中，財經1及2號案與再生能源相關墊付案經費不予同意，其餘42案皆同意墊付，總計通過墊付預算金額共19億2975萬1千元，12億3395萬3千元為市配合款。議員提案方面，議員於本次臨時會期提案數，共計40案。