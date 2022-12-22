快訊

騰訊主席馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」 很多業務該砍就砍掉

冬至美景！一張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：今天特別清楚

遠客再來、烏露曲折？日本回顧2022的「創新成語大賞」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「不老無礙」感動志工19天環島一路陪 今返雲林

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
「不老無礙」身障騎士團環島19天，今回到雲林受熱情歡迎。記者黃于凡／攝影
「不老無礙」身障騎士團環島19天，今回到雲林受熱情歡迎。記者黃于凡／攝影

「不老無礙」身障騎士團環島19天，由腦性麻痺、肢體不便、小兒麻痺及視障者組團完成環島夢，今天旅程圓滿返回雲林，20名騎士堅持到最後，抵達大埤慈天必生宮時受到熱情歡迎。有名年長志工，原訂參加3天活動感受氣氛，最後被不老騎士熱情感動，堅持19天相伴協助。

有名年長志工原本打算簡單參與活動，只向家中請假3天，卻在一路上被身障者們的熱情打動，毅然決然跟上隊伍繼續環島，沿途陪騎並協助修車，她在電話中告訴老公和女兒，不回家了，希望這次能為自己勇敢一次；面對家人擔憂身體狀況，她泰然回應，心清靜，身體自然清淨，心無礙，身體自然無礙。

帶領活動的愛無礙關懷協會理事長陳明瑟說，在19天環島之旅中，車隊挑戰蘇花公路及壽卡等許多艱難路段，也去參拜各地特色廟宇，完成環島行程讓所有人心中充滿感動，對於一路上所有人致上謝意，尤其是有緣人媽祖服務團隊廖榮松，一路陪伴、補給及交通安全維護，讓大家快快樂樂出門、平平安安回家。

陳明瑟說，這次號召身障者實現環島夢想，克服身體上的障礙，以及諸多工作、家庭因素，最後有20人堅持築夢，分別以身障手搖車及自行車等各自可及的方式，完成環島19天旅程，讓他很感動，希望這股自信心與勇氣，重燃對生命的希望。

「不老無礙」身障騎士團環島19天，今回到雲林受熱情歡迎。記者黃于凡／攝影
「不老無礙」身障騎士團環島19天，今回到雲林受熱情歡迎。記者黃于凡／攝影
一位志工（右）原只想陪騎一段，但受「不老無礙」身障騎士堅毅不屈精神感動，決定全程陪騎，她和另一位志工途中協助修車。圖／愛無礙關懷協會提供
一位志工（右）原只想陪騎一段，但受「不老無礙」身障騎士堅毅不屈精神感動，決定全程陪騎，她和另一位志工途中協助修車。圖／愛無礙關懷協會提供

環島 身障者 團隊

延伸閱讀

逐戶清查！發現16名獨居老人未列冊 雲林暖警登門關心

雲林男子硬闖台鐵大林站 2站務員攔阻受傷

雲林這家傳產工廠超有愛！3成員工身障者獲頒金展獎

猛！雲林這所小學強寒暴雨辦校慶 家長有人誇有人罵

相關新聞

台南市明年度總預算三讀通過 千億預算小刪1300萬

台南市明年度總預算案1025億7千餘萬元，市議會臨時會今天進行2、3讀會，總預算案順利完成3讀，連同附屬單位預算僅小刪1...

雲林這處滯洪池「湖水變草原」 原因曝光：水質太營養

雲林縣政府興建平和滯洪池解決雲林虎尾市區洪災問題，孰料約5公頃的蓄水池面今卻「湖水變草原」，上頭布滿水芙蓉，民眾質疑權責...

南市議員蔡淑惠捐議員研究逾189萬元 助弱勢學童早餐

台南市議員蔡淑惠捐出一年所領得的議員研究費及為民服務費計189萬7680元，台南市商會理事長宋俊明捐出10萬2320元，...

「不老無礙」感動志工19天環島一路陪 今返雲林

「不老無礙」身障騎士團環島19天，由腦性麻痺、肢體不便、小兒麻痺及視障者組團完成環島夢，今天旅程圓滿返回雲林，20名騎士...

台南議員當選人李宗霖會邱莉莉 提出議會改革訴求

台南市議員當選人李宗霖今天拜訪民進黨台南市議會議長候選人邱莉莉，提出「台灣基進對議會改革的期待」書面，期本土力量最大化，...

南市小內閣5首長換新 綠營議會黨團：調整幅度比想像中大

台南市長黃偉哲今天公布5位新首長人選，分別是副市長葉澤山、衛生局長蘇世斌、社會局長盧禹璁、經發局長林榮川和研考會主委陳淑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。