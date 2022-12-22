「不老無礙」感動志工19天環島一路陪 今返雲林

「不老無礙」身障騎士團環島19天，由腦性麻痺、肢體不便、小兒麻痺及視障者組團完成環島夢，今天旅程圓滿返回雲林，20名騎士堅持到最後，抵達大埤慈天必生宮時受到熱情歡迎。有名年長志工，原訂參加3天活動感受氣氛，最後被不老騎士熱情感動，堅持19天相伴協助。

有名年長志工原本打算簡單參與活動，只向家中請假3天，卻在一路上被身障者們的熱情打動，毅然決然跟上隊伍繼續環島，沿途陪騎並協助修車，她在電話中告訴老公和女兒，不回家了，希望這次能為自己勇敢一次；面對家人擔憂身體狀況，她泰然回應，心清靜，身體自然清淨，心無礙，身體自然無礙。

帶領活動的愛無礙關懷協會理事長陳明瑟說，在19天環島之旅中，車隊挑戰蘇花公路及壽卡等許多艱難路段，也去參拜各地特色廟宇，完成環島行程讓所有人心中充滿感動，對於一路上所有人致上謝意，尤其是有緣人媽祖服務團隊廖榮松，一路陪伴、補給及交通安全維護，讓大家快快樂樂出門、平平安安回家。