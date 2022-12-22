南市小內閣5首長換新 綠營議會黨團：調整幅度比想像中大

台南市長黃偉哲今天公布5位新首長人選，分別是副市長葉澤山、衛生局長蘇世斌、社會局長盧禹璁、經發局長林榮川和研考會主委陳淑姿，另環保局和文化局暫由副局長代理。台南市議會民進黨團表示，調整幅度比想像中大，代表選後有認知，市民希望有新的改變；國民黨團呼籲首重操守，不能讓市府蒙羞。

民進黨團幹事長蔡筱薇指出，市長黃偉哲邁入第2屆的任期，小內閣團隊調整十分正常，而新團隊應該要有新氣象。一次性更換5位局處首長，這次調整內閣的幅度，比想像中還要大，代表市長黃偉哲及市府團隊有從這次選舉認知，台南市民希望台南能有新的改變。

蔡筱薇說，真心希望內閣成員可以年輕化，當然並非字義上的年輕，我認為在許多政策的執行上市府團隊應該保有創新跟活力，方能符合社會趨勢。希望新的團隊能加強橫向溝通及執行力，同時積極呼應民眾所需求。