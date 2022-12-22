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寒冬送暖！台南北區辦義賣8萬所得 捐台南嬰兒之家

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市北區公所及合興里舉辦義賣活動，今天將募集所得8萬220元捐贈給天主教善牧嬰兒之家。圖／北區公所提供
台南市北區公所及合興里舉辦義賣活動，今天將募集所得8萬220元捐贈給天主教善牧嬰兒之家。圖／北區公所提供

正值歲末年終，台南市北區公所與合興里分別舉辦義賣活動，今天將所得8萬220元捐贈給天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家，作為照顧中途之家嬰幼兒的善款，希望在寒冬送暖，收容的孩童能平安長大。

北區公所指出，民政課長楊雅玲在日前的北區社造派對成果發表會中，擔任「阿北ㄟ店」攤主，以禪繞畫作為商品主軸，具有濃厚文青味，當日營運扣除成本，所得1萬元全數捐出。

占捐款多數的合興里則是舉辦感恩茶會暨寒冬送暖愛心義賣活動，所得7萬220元全數捐出，該活動由里長吳承芳贊助玻尿酸精華、調理精油、洗髮露、美白霜等多項義賣商品，以優惠價格回饋民眾。另外，還有人贊助口罩、高粱酒、咖啡、雪Q餅等，共1200份商品供民眾選購。

北區區長李皇興表示，民眾參與義賣活動相當熱烈，不僅滿足自身需求，還能貢獻一己之力，幫助弱勢家庭與孩童，格外有意義，感謝大家捐助善款，讓社會充滿溫暖，期許善牧之家收容的孩童在滿滿的祝福下平安順利長大。

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