嘉義玉山旅社火災後斷壁殘垣遲未修復 有如景點毒瘤

嘉義市阿里山小火車北門車站對面的玉山旅社等7戶木造房屋今年3月間遭祝融，10個月過去至今未修復，有網友批評火場斷壁殘垣緊鄰在市定古蹟北門驛、檜意森活村景點，實在不好看，嘉義市政府一直強調發展觀光，卻不見整修，已成景點毒瘤；市府表示，事涉私人產權只能從旁協助。承租玉山旅社的余國信無奈地表示，因為還在打訴訟，何時能進行整修他也不知道。

今年3月12日玉山旅社等7戶木造屋發生火警，付之一炬，承租經營玉山旅社13年的余國信相當痛心；北門車站早期為山上往來市區重要節點，玉山旅社曾是山區小販投宿據點，余國信不忍歇業荒廢才承租，做背包客棧、賣咖啡、辦展等活化，成了檜意森活村、市定古蹟北門驛外，另一處來嘉義必逛景點。

但是這場火警卻讓玉山旅社毀於一旦，余國信表示，希望修復維持木造結構，透過再造歷史現場等計畫補助；而且從共和路連結北門車站、檜意森活村，維持木造結構，讓木屋呈現不同樣貌。

不過，有地主認為木造防災耐震較差，偏向重建採RC結構。

余國信感嘆，租期只剩2年，本身又不是地主，無法決定玉山旅社的未來，而且現在還在進行訴訟當中，能不能重現玉山旅社木造風華，前途茫茫。

市府表示，都更、老屋重建或依文資法原貌重建等都是可行方案，但受災戶要先有共識，公部門才能介入協助。