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台南新任小內閣受矚目 副市長葉澤山堅守文化工作20年

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局長葉澤山升任副市長，他表示感謝市長黃偉哲的信任，會盡其所能做好交付的任務。記者吳淑玲／攝影
台南市文化局長葉澤山升任副市長，他表示感謝市長黃偉哲的信任，會盡其所能做好交付的任務。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲公布新小內閣名單，副市長由文化局長葉澤山升任，葉澤山今天出席議會臨時會後受訪表示，他在文化界工作20年，對這份工作有一直有使命感，感謝市長黃偉哲的信任，未來台南會朝著文化治理的方向來推動，身為文化首都，黃偉哲巾長有這個高度，相信會得到市民的肯定。

文質彬彬的葉澤山，從台南縣長蘇煥智任內擔任文化局長，縣市合併後市長賴清德和黃偉哲持續借重他的專長，擔任文化局長至今，葉澤山今受訪也說，在文化界工作20年，對文化工作一直有使命感，也很喜歡文化工作，要離開工作20年的單位也有點不捨，感謝文化局同仁20年來跟著他，很努力也很有開創性，點點滴滴為這個城市文化做了一些工作。

葉澤山感謝市長黃偉哲的信任，對於未來台南朝著文化治理的方向來推動，是台南市民之福，身為文化首都，台南市長黃偉哲有這個高度，相信會獲得諸多市民大家一致的肯定，未來也會配合趙卿惠副市長將市長交付的工作和建設，和各局處更有效率的推動和執行。

葉說，在行政機關工作多年，對行政事務還有各局處間作產生更大的戰力，也相當熟悉和熟練，市長提示到台南400年是非常重要的一件工作，不只是市府團隊，還有民間團體如何公私協力，透過台南400年把台南推向國際，讓世界看見台灣，看見台南，這是市長交付非常重要的任務，會盡己所能達成這樣的目標。

台南市長 黃偉哲

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