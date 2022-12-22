主幹道旁各式耶誕造景！ 南科迎新年明辦「耶誕爵士夜」

南科管理局宣布明晚在「南科璞馨公園」舉辦「2022耶誕爵士夜 閃耀幸福南科」活動。園區17家公司則陸續在車水馬龍幹道旁設置繽紛耀眼的戶外耶誕造景。

「耶誕晚會」邀請南科實中國小部音樂社團、南科聯苑員工子女非營利幼兒園小朋友，還有小丑魔術秀、爵士樂團演出，要讓大家擁有耶誕氣氛。並將點亮主燈「海洋耶誕城」及園區路口燈飾，讓每在回家或上班途中的南科人員感受耶誕及新年的到來。