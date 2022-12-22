主幹道旁各式耶誕造景！ 南科迎新年明辦「耶誕爵士夜」
南科管理局宣布明晚在「南科璞馨公園」舉辦「2022耶誕爵士夜 閃耀幸福南科」活動。園區17家公司則陸續在車水馬龍幹道旁設置繽紛耀眼的戶外耶誕造景。
「耶誕晚會」邀請南科實中國小部音樂社團、南科聯苑員工子女非營利幼兒園小朋友，還有小丑魔術秀、爵士樂團演出，要讓大家擁有耶誕氣氛。並將點亮主燈「海洋耶誕城」及園區路口燈飾，讓每在回家或上班途中的南科人員感受耶誕及新年的到來。
今年園區廠商有群創、瀚宇彩晶、能元科技、康寧、台達電、聯電、台積電、南茂、啟碁、晶元、華邦電子、台灣東喜璐、萬潤科技、默克集團-台灣賽孚思、晟田、華新科技、台灣賽諾世等17家響應燈飾佈置，南科管理局大樓還有小黑狗與兔子可愛造型投影燈接力與民眾迎新年、賀新春；投影與燈飾將持續亮到明年2月5日，讓民眾賞燈拍照，感受節慶氛圍。
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