快訊

直播／較上周同期增加23.6%！本土新增19798例、境外93例 41人死亡

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

5輪會能重演？基隆港郵輪再出發 卻驚覺全球市場已轉向

主幹道旁各式耶誕造景！ 南科迎新年明辦「耶誕爵士夜」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供

南科管理局宣布明晚在「南科璞馨公園」舉辦「2022耶誕爵士夜 閃耀幸福南科」活動。園區17家公司則陸續在車水馬龍幹道旁設置繽紛耀眼的戶外耶誕造景。

「耶誕晚會」邀請南科實中國小部音樂社團、南科聯苑員工子女非營利幼兒園小朋友，還有小丑魔術秀、爵士樂團演出，要讓大家擁有耶誕氣氛。並將點亮主燈「海洋耶誕城」及園區路口燈飾，讓每在回家或上班途中的南科人員感受耶誕及新年的到來。

今年園區廠商有群創、瀚宇彩晶、能元科技、康寧、台達電、聯電、台積電、南茂、啟碁、晶元、華邦電子、台灣東喜璐、萬潤科技、默克集團-台灣賽孚思、晟田、華新科技、台灣賽諾世等17家響應燈飾佈置，南科管理局大樓還有小黑狗與兔子可愛造型投影燈接力與民眾迎新年、賀新春；投影與燈飾將持續亮到明年2月5日，讓民眾賞燈拍照，感受節慶氛圍。

南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供
南科迎新年，主幹道旁各式耶誕造景明辦「耶誕爵士夜」。圖／張炳坤提供

南科 幼兒園

延伸閱讀

雪花隨風飄...台南崇學國小打泡泡迎耶誕

周末歡度佳節 高雄愛河光影秀及百貨公司耶誕氣氛濃

耶誕髮飾自用跑趴、交換禮物最實用！還能順手做慈善

「機智男孩」自曝收耶誕爛禮物 黃柏峰怨：整晚心情差

相關新聞

警察局遺失手機跳出一則LINE訊息 網友看完暴動求加入

臉書「斗六人社交團」昨日有民眾PO出一張警察局撿到的遺失手機，只見手機螢幕上跳出的LINE訊息，讓網友看了跪求加入，不少網友還猜測，若是失主真的看到了，會不會怕犯法不敢來警局認領。

主幹道旁各式耶誕造景！ 南科迎新年明辦「耶誕爵士夜」

南科管理局宣布明晚在「南科璞馨公園」舉辦「2022耶誕爵士夜 閃耀幸福南科」活動。園區17家公司則陸續在車水馬龍幹道旁設...

沒颱風台南鹽水溪出現大沙洲 市府：可護堤岸不用擔心

台南市3年沒颱風侵襲，鹽水溪接近出海口四草大橋處出現大沙洲，上游居民擔心影響排水建議疏濬，第六河川局及市府水利局表示，有...

陳凱凌涉貪議會砲轟 謝龍介要黃偉哲「去北門看2個太陽」

國民黨台南市議員謝龍介今天在議會表示，針對經發局長陳凱凌涉案被聲押，應該要有態度出來，台61以西暫緩光電案申請，是要守護...

斗六跨年有神秘嘉賓 6.5公尺巨型「元氣兔」揭幕燈會

雲林縣斗六市跨年晚會今年移師市區最大公園「膨鼠森林公園」舉行，也結合光影燈會延續市鎮年節氣氛，活動12月31日晚上6點登...

影／「公益洗」造福失能者 台南新科議員朱正軒媒合到宅

台南市新科議員朱正軒發現很多重度失能民眾家屬不知公辦「長照2.0」有提供到宅沐浴服務，或者付不起部分負擔，媒合善心企業贊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。