沒颱風台南鹽水溪出現大沙洲 市府：可護堤岸不用擔心

台南市3年沒颱風侵襲，鹽水溪接近出海口四草大橋處出現大沙洲，上游居民擔心影響排水建議疏濬，第六河川局及市府水利局表示，有開會討論，認為沙洲可保護堤岸，免受沖刷，無須疏濬，民眾不用擔心。

南市紅樹林保護協會秘書李進添說，他在四草60年，早期也有過這樣的情形，此沙洲可阻擋大浪捲向出海口的浪潮，保護堤岸，加上下游兩岸有大片紅樹林為第2道防護線，阻擋浪潮前進，颱風或漲潮時更有益於上游的水排到出海口，目前沙洲還長有樹木，是特別景像，但可能遇到颱風，泡了海水就會死掉。

台南市鹽水溪出海口至鹿耳門溪出海口間，近幾年明顯淤積，鹽水溪口因淤積已形成大沙洲，漁民憂心會影響防洪效果，第六河川水利局表示，因鹽水溪河床寬度夠，考慮到疏濬，反而會造成海水回流沖刷提案，為維護堤岸，因此採不疏濬方式，維持自然平衡。

南市水利局表示，近年來少有風暴潮，因沒有大水沖刷，出現小沙洲，等風暴潮來，沙洲會變小。環保團體說，一般河口沙嘴是往外推，但鹽水溪是淤沙往內陸推，較為特別，此區雖然沒有海岸內縮情形，但不能掉以輕心。

台南漁光島到四草整個海岸線有大片防風林，形成綿延多公里的海岸森林，海灘上也多了植被，黃金海岸雖護灘有成，並接續有護灘計畫，但環保團體提醒還要努力，因為已3年沒有颱風來襲，要做好因應與準備。