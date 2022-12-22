斗六跨年有神秘嘉賓 6.5公尺巨型「元氣兔」揭幕燈會

雲林縣斗六市跨年晚會今年移師市區最大公園「膨鼠森林公園」舉行，也結合光影燈會延續市鎮年節氣氛，活動12月31日晚上6點登場、7點啟用高達6.5公尺「元氣兔」主燈，在180秒高空煙火秀中，為兔年燈會揭開序幕。

斗六市長林聖爵說，年度盛會「斗六燈會」與以往不同，各項燈飾、光環境已陸續進場布置，為即將到來的燈會熱身，高達6.5公尺的主燈「元氣兔」和12生肖燈飾藝術裝置，將齊展現元氣滿滿的活力斗六。

除膨鼠森林公園主燈區，副燈區在行啟記念館，林聖爵說，展場映襯光影藝術，全國遊客可在各區看見不同特色的斗六，這將是唯一跨年晚會結合過年燈會的大型燈會活動，啟燈後也一路展至3月31日，是新年走春、元宵節及228連假賞燈首選去處。

啟燈晚會暨跨年晚會卡司多元，包括有各項歌舞表演，農村武裝青年、海鷗K Seagull-K阿卡貝拉及超夯樂團「怕胖團」也輪番登台展演，林聖爵透露，還有一位資深台語歌手擔任神秘嘉賓，將帶來驚喜演出。 斗六燈會12月31日晚上7點啟用高達6.5公尺「元氣兔」主燈。記者陳苡葳／攝影