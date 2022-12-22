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影／「公益洗」造福失能者 台南新科議員朱正軒媒合到宅

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新科議員朱正軒媒合到宅「公益洗」，造福重度失能者。記者周宗禎／攝影
台南新科議員朱正軒媒合到宅「公益洗」，造福重度失能者。記者周宗禎／攝影

台南市新科議員朱正軒發現很多重度失能民眾家屬不知公辦「長照2.0」有提供到宅沐浴服務，或者付不起部分負擔，媒合善心企業贊助，造福有需求經濟有困難的民眾。

朱正軒今在永康保生宮廟埕召開「到宅沐浴車公益洗」說明會，請來台灣樂福協會志工協助展示沐浴服務。

朱正軒表示，到宅沐浴車由1名護理師及2名照顧服務員專業團隊組成，車上有組合式浴缸、熱水爐、加壓馬達等專業配備，只要家中有1.5坪空間，就能至失能長照個案家進行「全身式的泡澡沐浴服務」。

協會表示，到宅沐浴除身體清潔更能促進血液循環、改善壓瘡造成及加速傷口癒合，泡熱水加速全身代謝、減少肢體水腫問題，進而增強免疫力，並改善個案居住環境清潔。護理師更能協助個案創口護理，人工造口等協助跟進，回報狀況給個管師，幫助個案得到更好治療與照顧。

朱正軒指出，媒合企業捐贈「公益洗」，以社會善款補助自付額，能讓重度失能臥病在床市民，不會因為經濟因素而受到阻礙，能夠安心使用沐浴車服務。

他說，這次有500名公益洗名額，永康區300名、其餘地區200名，希望更多台南鄉親認識到公益洗服務，有需要的市民朋友可以撥打台南公益洗專線：0900-393-666 申請服務。

朱正軒說，希望失能者找得到也用得到，並且用得安心。有外傭的個案，一樣可以申請到宅沐浴車服務。

台南新科議員朱正軒媒合到宅「公益洗」，造福重度失能者，今請台灣樂福協會志工協助展示沐浴服務。記者周宗禎／攝影
台南新科議員朱正軒媒合到宅「公益洗」，造福重度失能者，今請台灣樂福協會志工協助展示沐浴服務。記者周宗禎／攝影
台南新科議員朱正軒媒合到宅「公益洗」，造福重度失能者，今請台灣樂福協會志工協助展示沐浴服務。記者周宗禎／攝影
台南新科議員朱正軒媒合到宅「公益洗」，造福重度失能者，今請台灣樂福協會志工協助展示沐浴服務。記者周宗禎／攝影
台南新科議員朱正軒媒合到宅「公益洗」，造福重度失能者，今請台灣樂福協會志工協助展示沐浴服務。記者周宗禎／攝影
台南新科議員朱正軒媒合到宅「公益洗」，造福重度失能者，今請台灣樂福協會志工協助展示沐浴服務。記者周宗禎／攝影
台南新科議員朱正軒媒合到宅「公益洗」，造福重度失能者，今請台灣樂福協會志工協助展示沐浴服務。記者周宗禎／攝影
台南新科議員朱正軒媒合到宅「公益洗」，造福重度失能者，今請台灣樂福協會志工協助展示沐浴服務。記者周宗禎／攝影

沐浴 台南

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