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台1線用路人注意！善化茄拔陸橋24日拆除 雙向封閉必須改道

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台1線用路人注意！拆善化茄拔陸橋將雙向封閉必須改道。記者周宗禎／翻攝
台1線用路人注意！拆善化茄拔陸橋將雙向封閉必須改道。記者周宗禎／翻攝

台一線台南市善化區茄拔路段，因茄拔人行陸橋後天24日晚間10點至隔天上午6時拆除，南北雙向全部封閉，路過人車必須留意提早改道。

白河區念親二陸人行陸橋、茄拔人行陸橋市府以「使用年限都25年以上，因應交通需求改變」公告拆除，白河路橋日前已拆除。

工務局表示，民國82年啟用善化台一線上的茄拔人行陸橋，臨近茄拔國小提供社區小學生上學安全通行使用；因近年該路口「已設置完整交通號誌及行穿線等新式路口管制設施，人行陸橋已無通行需求，經地方反映已失去功能、建議拆除」。

工務局表示，茄拔人行陸橋大梁拆除吊離作業需全線道路封閉，為考量交通安全，採夜間施作，屆時省道台一線南下(南129線段)及北上(南124線段)將進行雙向道路全線封閉，用路人可提早改道南129線至南124線通行，另該處社區路寬較窄，請重車提前改道於國道三號或84快速道路通行，以維夜間行車平安。

另前台灣省長宋楚瑜任內興建題字的白河區念親二陸人行陸橋，民國85年啟用至今，銜接白河國小及白河運動公園，市府以「民眾反映現已無人使用且環境髒亂易成治安死角」；且配合白河區公所人行道整治工程，因此拆除。

台1線用路人注意！拆善化茄拔陸橋將雙向封閉必須改道。記者周宗禎／翻攝
台1線用路人注意！拆善化茄拔陸橋將雙向封閉必須改道。記者周宗禎／翻攝

人行道 白河 國道

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