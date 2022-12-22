鰻金烏金落空！冬至未捕撈到鰻苗及野生烏魚 漁民少了年終獎金

今天冬至，往年此時歲末節慶，寒流報到，嘉義縣近海作業漁民會傳來捕撈到鰻苗、野生烏魚好消息，但今天東石鄉及布袋鎮漁港，都未傳出捕撈「鰻金、烏金」消息，漁民少了年終獎金失望。

鰻苗捕撈期每年從11月到隔年2月，雖有寒流報到，但碰上暖冬、今天冬至，漁民至今未捕獲，鰻苗是漁民眼中的「白金」，宜蘭沿海日前傳出捕獲鰻苗好消息，漁民期盼冷空氣東北季風南下，將大海中鰻苗群帶來卻落空。

漁民說，去年11月至今年2月捕獲量是最少一次，延長捕撈期無冷氣團寒流，鰻苗順黑潮洋流抵台，到嘉義沿海約11月下旬，捕撈季4個月，高峰期在11月中旬到隔年1月。

嘉義區漁會推廣部幹事陳宏聰說，鰻苗銳減，疑受氣候變遷、潮流等影響，每年過年前，漁民靠鰻苗帶來「白金」好過年，相較前2年平均超過70萬尾，差很大，2017年也延長1個月捕撈，目前無捕獲，無量價格低，盤商開出每尾價格只有30多元。

嘉縣府漁業科長張建成說，根據台大漁業推廣委員會發布訊息，鰻苗捕撈節錄「日本養殖新聞」，台灣與中國都抓不到，看不到新鰻苗群，主產地宜蘭有漁船出港觀察漁況，鰻苗幾乎沒有，定置網及手撈網的漁況也不佳。在不穩定天候下，只是有限漁船出海作業。潮水改變中，感覺新鰻苗群沒來，一直到年底潮水狀態似乎不差，只能期待新鰻苗群可以游進來了。

另，漁民口中的「烏金」野生烏魚，捕獲季在冬至前後10天，入冬至今，漁民未捕獲大量野烏，張建成說，海烏出現與氣候及海水溫度有關，未捕獲野生海烏，少了年終獎金。