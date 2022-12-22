警察局遺失手機跳出一則LINE訊息 網友看完暴動求加入

臉書「斗六人社交團」昨日有民眾PO出一張送至警察局撿到的遺失手機照片，照片中手機螢幕上跳出一則LINE的訊息，讓網友看了跪求加入，不少網友還開玩笑猜測，若是失主真的看到了，會不會怕犯法不敢來警局認領。

原PO以「鎮北與民生路口紅綠燈撿到這支手機，是那個失主的請到斗六派出所認領」為文，PO出一張民眾拾獲手機送至警局的照片。只見手機螢幕上跳出一則LINE群組為「高級淫蕩團」的訊息：「所以你們晚餐吃啥？」因為社群名稱太過顯眼，讓網友見文後「求加入」。

該則PO文引來將近2千人按讚或其他表情，分別有300多人分享及留言。網友猜測：「不知道遺失手機的人，敢不敢去領手機？」、「去領的人跟警察說：我是賣淫的」。也有網友說，這是他今年以來，看到最好笑的發文，「手機遺失第一次回覆率這麼高」。