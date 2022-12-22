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南台南家扶助學義賣品缺 議長參選人邱莉莉捐千包白米

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨台南市議員邱莉莉今捐贈1千包白米給南廠保安宮。記者鄭維真／攝影
民進黨台南市議員邱莉莉今捐贈1千包白米給南廠保安宮。記者鄭維真／攝影

要角逐台南市議長的民進黨資深議員邱莉莉今捐贈1千包白米給南廠保安宮，作為捐助南台南家扶中心助學義賣用途，家扶中心表示，今年受疫情影響，捐贈的義賣商品較少，希望大家能踴躍捐贈，由於適逢農曆過年前，若能捐年貨、過年需要的商品，相信更能刺激買氣。

身兼南廠保安宮白蓮聖母會副會長的邱莉莉原訂今天要親自出席捐贈儀式，因臨時有事，改由秘書代為參加。

邱莉莉說，弱勢家庭助學金籌措不易，慈善單位甚至為貧困學童張羅的學雜費與生活費感到發愁，政府資源有限，要協助弱勢貧童需要民間共襄盛舉，才能真正幫忙弱勢兒童改善生活、知識脫貧。

邱莉莉指出，服務處長年發放助學金，幫助弱勢貧童不僅有現金救助，也能捐實用物資，這次透過南廠保安宮轉贈，也是希望宗教奉獻公益的精神能夠進一步展現。

南廠保安宮董事長陳余櫻柳說，捐贈千包白米是邱莉莉的義舉，也同時是宗教社會責任的善舉，呼籲各界關注貧困學童的受教權和生活權。

南台南家扶中心表示，每年寒暑假都會舉辦助學特賣會，協助家中經濟困難及品德與學業皆有表現的家扶學子，補充其缺乏的教育資源，但今年受到疫情影響，廠商提供的商品與往年相比明顯減少，邀請大家踴躍捐贈食品、民生用品、家電3C、教育用品等物資，尤其年貨、過年需要的商品相信更能刺激買氣。

南台南家扶將在明年1月16日上午9點至下午5點於台南成功、永樂、原佃3間郵局，同時舉辦助學特賣會。

台南 邱莉莉 保安宮

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