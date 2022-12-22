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布袋鎮新科鎮長蔡瑋傑要結合觀光在地產業 再造小上海風華！

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
布袋鎮新科鎮長蔡瑋傑25日就職後，要結合觀光與在地產業，再造小上海風華。圖／蔡瑋傑提供
布袋鎮新科鎮長蔡瑋傑25日就職後，要結合觀光與在地產業，再造小上海風華。圖／蔡瑋傑提供

嘉義縣布袋鎮長選舉，議員蔡瑋傑換跑道獲民進黨提名，代表「國嘉隊」參選，在三腳督選戰獲9255票，勝過2位無黨籍對手總票數勝選，25日就職接棒2任屆滿的鎮長陳鳳梅，延續綠色執政，布袋昔日有「小上海」美譽，隨著人口老化外流，發展停滯，蔡瑋傑上任要結合觀光與在地產業，再造布袋風華。

「我原來人生規畫沒有政治」，44歲蔡瑋傑、嘉義大學畢業，8年前在家鄉從事養殖漁業，事業成功，受立委陳明文、縣長張花冠賞識，換跑道選議員，連任2屆，在鄉親勸進下再換跑道選鎮長，他當議員服務不分類別對象，只要做得到的他都處理，他認為當民代、首長，就要站在鄉親立場思考，負起責任。

蔡瑋傑當議員，協助爭取布袋港跨海大橋、聯外道路，是最大的成就；他說，縣府新開發的水產加值園區，對地方產業會有很大幫助，有國家級漁產品認證及汙水處理，建置友善環境園區，讓漁產業永續發展。

他說，布袋還有很大改善空間，執政者要如領頭羊，帶頭改變，讓布袋大跳躍、更進步，讓年輕人願意留在家鄉，以布袋為榮，要留住年輕人要有整套規畫，整合資源，讓年輕人有所適從。

對布袋未來發展，他說，布袋與澎湖藍色公路要整合發展，以布袋為中心，北有東石外傘頂洲，南有好美里沙灘，跳島澎湖群島是發展藍色公路的主題路線，布袋還有高跟鞋教堂、第二聯外道路，未來爭取建置從布袋商港延伸到東石鄉白水湖沿海高空纜車，帶動沿海休閒觀光產業鏈，布袋各區各有特色與產業，善加規畫行銷，打造威尼斯海岸，再現小上海風華。

議員 高跟鞋教堂 上海

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