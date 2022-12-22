城鄉均衡共榮 全方位規畫逐步打造宜居臺南

台南市將邁入建城4百年，市府都發局今天表示，秉持市長黃偉哲施政理念，今年推動都市規畫、都市更新、打造城市美學、創造優質產業發展環境，讓台南成為市民的希望家園；而城鎮風貌計畫獎項獲獎數量全國第一，且推動公宅興建及規畫中戶數已達7445戶，逐一展現成果。

都發局指出，都計通檢方面，配合城鄉均衡發展及願景擘畫，今年度完成高鐵特定區等14處計畫區通盤檢討審議作業，包括高鐵特定區、新化、柳營、歸仁、仁德、永康交流道、安南細計、南區細部計畫等8案辦理發布實施作業。另後壁、東山、官田 (都計圖重製專通)等3案已報請內政部辦理核定作業中，學甲、新營交流道、南鯤鯓等3案則針對審議結果辦理再公展作業；加上同步辦理全市39處計畫區公共設施專案通盤檢討，預計解編公設保留地500多公頃。

另為整合大南科成長動能，行政院在南科園區周邊推動430公頃南科ABCDENO區塊整體開發與85公頃南科園區三期擴建計畫，都發局配合辦理都計變更程序，南科三期都計變更案也審議通過；也同步啟動30公頃的中西區學產地轉型台南科技產業專區整體開發規畫案，經市都委大會審議通過，刻正報部審議中，未來將建構南台灣高科技產業廊帶與優質生活圈，達到產業與地方共榮共生及接軌國際的目標。