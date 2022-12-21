寒冬修大門防寒防獸 家扶暖心送家門
嘉義家扶中心日前到偏鄉家訪，社工師王宇軒發現弱勢家庭的「小伊」（化名）家的大門崩壞，因為沒有錢修繕，大門敞開，不但無法阻擋寒流，也擔心被野生動物侵騷，中心協助透過社會資源與原鄉方案經費進行修繕，終於擁有一扇堅固又實用的大門，在夜晚及寒冷的冬天不必擔心野生動物的侵入及刺骨冷風陣陣吹入。
中心表示，自2003年起開始推展服務至阿里山鄉、大埔鄉2個山區鄉鎮，迄今19年，服務過103戶家庭215名兒童，目前阿里山鄉有12戶23童服務中，每個月提供經濟扶助之外，社工員定期進行家庭訪視，關心其生活與求學動態、也依家庭狀況評估進而連結各項資源與活動。
「小伊」家居住的木造平房屋齡已40年以上，屋頂、牆壁木材皆相當老舊及腐蝕嚴重，尤其是出入口的大門，去年損壞後已不堪使用，僅能用木板稍微擋住，白天搬開、夜晚再搬來擋住門口，一家6口就窩在家度過每天的夜晚，內心總有一點擔心，因山區經常會有野生動物出沒，例如蛇、野狗、野貓，晚上或天氣較冷時會進到家中找尋食物及取暖，加上白天沒有門，經過的路人一眼就能看到客廳，影響安全及生活隱私，讓「小伊」媽媽感到困窘，也擔心家中年幼兒童的安全，但苦無足夠的經費而無法順利修繕。今年已有申請公所房屋修繕，因經費有限便先將屋內腐蝕嚴重的天花板及牆壁做修繕。
社工師王宇軒訪視得知後，立即連結中心原鄉方案提供房屋修繕經費3萬5千元，得以順利於12月初完成大門修繕，提升住家的安全性及隱私度，全家人都極為開心，晚上睡覺再也不用皺眉頭了。
嘉義家扶中心主任沈明彥表示，為了讓扶幼服務能擴及到社會上每個需要的角落，運用中心原鄉方案，提供房屋修繕費用，讓原鄉弱勢家庭能安心生活，寒流來時有個溫暖的住所，維護兒童基本生活權益亦是家扶中心努力達成的目標，也向社會大眾表達感謝，因有大眾的支持與認同，在扶幼路上同行，關懷兒童之路走的更為順暢。
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