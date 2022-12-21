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影／暖冬烏魚子減產3成 雲林區漁會呼籲政府重視養殖業者

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
烏魚子因暖冬歉收，雲林區漁會總幹事林傳育呼籲政府重視烏魚養殖業者。記者黃于凡／攝影
烏魚子因暖冬歉收，雲林區漁會總幹事林傳育呼籲政府重視烏魚養殖業者。記者黃于凡／攝影

今年暖冬，烏魚子產量驟減，雲林養殖業者產量少約3成，每台斤成本上漲約200元，預計價格上漲1至2成，雲林區漁會今辦烏魚子評鑑，總幹事林傳育說，大陸今年大量傾銷數十萬斤烏魚子來台，價格仍視市場而定，12月24日將舉辦烏魚展售活動，有試吃及促銷活動歡迎共襄盛舉。

林傳育說，每年冬至前後10天是烏魚盛產旺季，今年受到暖冬影響，烏魚結卵率低，許多烏魚肚剖開都沒結卵，損失約有3成，業者因產品高單價不敢哭訴，呼籲政府及有關單位重視，否則業者已虧損許多，恐怕導致烏魚養殖產業走下坡。

雲林區漁會今天舉辦第16屆烏魚子評鑑，有27名業者參賽，邀請美食節目評審蔡季芳等5名評審，以外觀、風味、質地與口感，分別為5至7兩及7兩以上2種重量等級評分，評審認為，經多屆烏魚子評鑑，業者改良出低鹽、低鈉的烏魚子，較符合現代人口味。

雲林區漁會烏魚子評比結果，7兩上特等獎李欣記、頭等獎小村水產行-許文村、頭等獎李雅婷、曾健一、朱祐頡；5~7兩特等獎盧宜霞、頭等獎吳淑娟、頭等獎朱婉蓁、頭等獎曾王淑秋、頭等獎朱祐頡。

林傳育說，為推廣台灣烏魚產業，12月24日在箔子寮漁港直銷中心廣場，舉辦烏魚展售及促銷活動，也推出超值烏魚合菜，每桌6000元，200桌開訂就被秒殺，當天還有節目表演、試吃品嘗，希望藉由展售活動推廣優質國產烏魚子，創造消費者與漁民雙贏。

雲林區漁會今天舉辦烏魚子評鑑，邀請美食節目評審蔡季芳（右三）。記者黃于凡／攝影
雲林區漁會今天舉辦烏魚子評鑑，邀請美食節目評審蔡季芳（右三）。記者黃于凡／攝影
雲林區漁會12月24日舉辦展售會，席開200桌被秒殺。記者黃于凡／攝影
雲林區漁會12月24日舉辦展售會，席開200桌被秒殺。記者黃于凡／攝影

雲林 暖冬 漁民

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