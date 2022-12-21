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南市環教露頭角 虎山實小獲亞洲第1所永久綠旗認證學校

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區虎山實小榮獲亞洲第1所台美生態學校永久綠旗認證學校。圖／台南市教育局提供
台南市東區虎山實小榮獲亞洲第1所台美生態學校永久綠旗認證學校。圖／台南市教育局提供

台美生態學校聯盟今天辦理生態學校認證表揚暨成果發表會，台南市成果豐碩，歸南國小獲銅牌認證，竹橋、將軍及西港國中獲銀牌認證，虎山實小經過11年環境教育的深耕淬鍊，成為亞洲第1所榮獲永久綠旗認證的學校。

虎山實小校長林勇成表示，台美生態學校強調以孩子為主角，鼓勵學校帶著孩子盤點校園現況，透過孩子的環境行動、環境學習地圖、守護環境大會師、自主探究學習的獨立研究發表、環境紀錄片發表等，虎山在2015年、2018年及2020年分別獲得3次生態學校最高榮譽的綠旗認證，今年終於榮獲全亞洲唯一的永久綠旗，代表孩子們的具體行動受到大家的肯定。虎山將持續帶領孩子主動關懷環境並能具體落實環境行動，希望虎山實小每名孩子都能視環境保護為己任。

市長黃偉哲表示，在聯合國SDGs永續發展目標的精神下，推動綠能永續城市是重要的市政目標，台南市首創及推動低碳校園標章認證制度，希望透過學校教育的力量，讓環境生態保護的種子能夠從小扎根；期待各校持續透過國際交流與合作機制，讓環境教育往下扎根，並與國際接軌。

教育局長鄭新輝指出，南市目前已有2所綠旗學校、21所銀牌學校獲得認證，名列全國前茅，除了鼓勵各校在課程與教學中落實生態學校友善環境理念外，為符應國際趨勢，教育局近年也極力推動銜接聯合國SDGs永續發展目標 17項指標，融入環境教育計畫推動主軸，希望更多學校認識國際各項重大議題及永續發展脈絡，一同為營造友善、低碳、永續發展的校園環境努力。

教育局表示，未來將持續鼓勵各校推動低碳綠校園及落實環境教育，讓更多校園成為低碳幸福城市的教育推廣基地，進而影響到家庭與社區，讓世界看見台灣在環境教育上的努力。

教育局 台南 聯合國

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