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IKEA嘉義城中店12/26開幕 首發嘉義限定「肉鬆芋泥堡」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
IEKA嘉義城市店一條龍式的參觀路線。記者李宗祐／攝影
IEKA嘉義城市店一條龍式的參觀路線。記者李宗祐／攝影

IKEA嘉義城市店將在本月26日開幕，全球首間店中店型態方便民眾購物；業者表示，展品和空間設計都為嘉義人量身打造，當然嘉義店也有美食小站，推出嘉義限定新品「肉鬆芋泥堡」，並上架全新美食「鯊魚包」。開幕當天下午與元旦連假下午都有機會獲得限量小禮。

IKEA進駐嘉義開設城市店的消息，從曝光後就引發在地鄉親討論，直到IKEA正式對外宣布，嘉義城市店將在12月26日正式開幕，除了有全系列商品的豐富內容，還是全球第一家店中店；業者表示，IKEA嘉義城市店於大潤發建築體內，更在大潤發店內，消費者可以在店內做全品項下單結帳，也可以逛大潤發後一齊在大潤發結帳。

業者表示，針對嘉義人有許多三代同堂、大空間的生活型態，提出最適合嘉義的居家布置方案，也照顧到其他小坪數住戶，不管是什麼樣的居住空間或生活型態，都能找到相關居家布置靈感與解決方案，可以輕鬆在這裡找到最符合自己需求的商品。

業者表示，各個展間中加入嘉義特色，再現嘉義許多家庭客廳中充滿老屋底蘊的磨石子地板、使用嘉義引以為傲、歷史悠久的花磚牆面等。美食小站更推出嘉義限定新品「肉鬆芋泥堡」，並同步上架全新美食「鯊寶包」。

IKEA目前全台有7間正式分店與1間訂取貨中心，6個據點都集中在北部，中南部僅有台中店與高雄店，IKEA嘉義城市店進駐嘉義大潤發賣場，面積約600坪，從嘉義火車站步行約5分鐘，提供200個機車、超過500個汽車停車位。有8千500樣家具家飾，不論是店內展售或官網上看到有銷售的，在這裡都買得到。

IEKA嘉義城市店已將看板掛到大潤發外面。記者李宗祐／攝影
IEKA嘉義城市店已將看板掛到大潤發外面。記者李宗祐／攝影
IEKA嘉義城市店推出嘉義限定新品「肉鬆芋泥堡」。記者李宗祐／攝影
IEKA嘉義城市店推出嘉義限定新品「肉鬆芋泥堡」。記者李宗祐／攝影
臥室展售區。記者李宗祐／攝影
臥室展售區。記者李宗祐／攝影
IEKA嘉義城市店展場內的沙發區。記者李宗祐／攝影
IEKA嘉義城市店展場內的沙發區。記者李宗祐／攝影
IEKA嘉義城市店也有美食小站。記者李宗祐／攝影
IEKA嘉義城市店也有美食小站。記者李宗祐／攝影
木板另一頭是大潤發賣場，開幕後會移除。記者李宗祐／攝影
木板另一頭是大潤發賣場，開幕後會移除。記者李宗祐／攝影
兒童玩具區。記者李宗祐／攝影
兒童玩具區。記者李宗祐／攝影
開幕當天推出嘉義限定新品「肉鬆芋泥堡」，並上架全新美食「鯊魚包」。記者李宗祐／攝影
開幕當天推出嘉義限定新品「肉鬆芋泥堡」，並上架全新美食「鯊魚包」。記者李宗祐／攝影
沙發展示區。記者李宗祐／攝影
沙發展示區。記者李宗祐／攝影
從大潤發場進去跟著指引就可以來到IEKA嘉義城市店。記者李宗祐／攝影
從大潤發場進去跟著指引就可以來到IEKA嘉義城市店。記者李宗祐／攝影
明亮的展示空間。記者李宗祐／攝影
明亮的展示空間。記者李宗祐／攝影
美食小站旁的用餐區不但空間小且採高腳桌椅設計對親子、長輩並不友善。記者李宗祐／攝影
美食小站旁的用餐區不但空間小且採高腳桌椅設計對親子、長輩並不友善。記者李宗祐／攝影

嘉義 IKEA

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