快訊

我國雙價疫苗只買莫德納不買BNT 台大醫曝將碰2問題

性工作者22年前慘遭殺害 凶手被警帶到現場心虛認了：她嫌我太短

遭郭台銘回嗆「朽木為官」 薛瑞元稱對這處訝異：沒什麼好再回應

嘉縣遭棄養獼猴緊抱小狗當崽猴 居民憂幼犬安危通報

中央社／ 嘉義縣21日電

嘉義縣東石鄉1隻被棄養獼猴疑將小黑狗當幼猴緊抱不放，有民眾擔心小狗安危通報縣府，家畜所人員今天想辦法捕捉，若順利抓到，獼猴將野放山林，小狗則安置適當處所。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如告訴中央社記者，1隻台灣公獼猴疑因遭飼主棄養，1年多來都出沒在東石鄉東石大橋附近，近來有居民發現獼猴抱著1隻小黑狗，獼猴不管在樹上或地上都緊抱著小狗，居民因擔心小狗安危，昨天向家畜所通報救援。

東石鄉民成峻昨天拍到公獼猴將小狗抱緊緊的畫面，他今天表示，根據長期觀察這隻獼猴狀況的鄉親了解，獼猴可能把小狗當作自己的小獼猴在照顧，不僅會餵食小黑狗水果等食物，還會幫小狗洗澡。

林珮如指出，獼猴及小黑狗都是被民眾棄養，靠海的東石鄉畢竟不是獼猴適當的生活環境，獼猴應回歸山林，家畜所人員今天前往東石鄉準備捕抓，但獼猴動作靈敏，要順利捕抓確實有難度，正想辦法利用麻醉劑或誘捕方式捕捉。

東石 棄養

延伸閱讀

東石鄉獼猴緊抱小黑狗當子照顧 鄉民求情勿拆散

嘉縣唯一藍營鄉長 林于玲選後再握縣長手盼「多多幫助」

高溫少雨硬質玉米植株長不大 嘉縣農民叫苦求救助

男子公園釣起「恐怖卡美拉」拉到魚竿都斷了 真實品種曝：會把人手指咬斷

相關新聞

影／暖冬烏魚子減產3成 雲林區漁會呼籲政府重視養殖業者

今年暖冬，烏魚子產量驟減，雲林養殖業者產量少約3成，每台斤成本上漲約200元，預計價格上漲1至2成，雲林區漁會今辦烏魚子...

南投林管處「這手法」治理工程 這些珍稀物種驚喜現身

林務局南投林區管理處在雲林縣古坑鄉石仔坑治理工程中，導入生態友善機制，透過降低舊有霸堤高差及深槽開設等手法，搭配持續性生...

拍燈注意！斗六太平老街燈海亮了 展期延長到這一天

雲林斗六太平老街知名的「燈籠海」今天啟燈，除打造主燈區，今年中華路燈區也延伸至新興宮，1萬3000盞燈籠高掛街頭，總長逾...

嘉市正副議長選局混沌...兩組合成形 藍營的他喊話願參選

嘉義市正副議長選局未明朗，連任的國民黨議員陳家平今天表態「願挺身而出」選副議長，為藍營搶一席，有意與外傳要選議長的無黨議...

南市環教露頭角 虎山實小獲亞洲第1所永久綠旗認證學校

台美生態學校聯盟今天辦理生態學校認證表揚暨成果發表會，台南市成果豐碩，歸南國小獲銅牌認證，竹橋、將軍及西港國中獲銀牌認證...

IKEA嘉義城中店12月26日開幕 首發嘉義限定「肉鬆芋泥堡」

IKEA嘉義城市店將在本月26日開幕，全球首間店中店型態方便民眾購物；業者表示，展品和空間設計都為嘉義人量身打造，當然嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。