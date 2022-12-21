南投林管處「這手法」治理工程 這些珍稀物種驚喜現身
林務局南投林區管理處在雲林縣古坑鄉石仔坑治理工程中，導入生態友善機制，透過降低舊有霸堤高差及深槽開設等手法，搭配持續性生態調查，減少生態縱橫向阻隔，編織國土綠網，達到棲地縫合和永續經營目標。
南投林管處表示，石仔坑集水區正執行2年度計畫，治理前先進行動植物及水域生態調查及資料蒐集工作，透過空拍及紅外線攝影機監測，已查到86科180屬212種植物物種、14目30科38種陸域動物等豐碩資料，其中包括圓葉布勒德藤、岩生秋海棠、食蟹獴、鳳頭蒼鷹、領角鴞等數個珍稀物種。
南投林管處指出，此次針對坑溝內已治理及尚待改善區段，進行效益分析及生態等複合式調查，同時檢視治理前、後的土砂運移，是否會影響生態情況等，以友善機制再對應回饋到實際治理作為中，可達成安全、景觀、節能、生態優化等效益，對生態多樣性有加分效果。
另，因應不同環境條件及生態樣區，南投林管處說，未來將選定數個指標性區域，透過複合式調查完成跨領域整合，編定適合轄內生態友善治理方略和調查機制，滾動檢討實施，周延永續經營方針。
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