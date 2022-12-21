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耶誕禮物送到 德籍老闆捐3200盒桌遊給雲林學童

中央社／ 雲林縣21日電

新天鵝堡桌遊的德籍老闆彭己耘今年10月參加雲林縣土庫國際生活節，感受在地人情味，更有感於雲林縣政府對教育的用心，今天贈送3200盒桌遊給雲林縣國小學童當耶誕禮物。

雲林縣土庫國小今天舉行桌遊捐贈記者會，彭己耘（Johannes Goeth）帶來3200盒桌遊，縣長張麗善代表受贈，縣府教育處長邱孝文及雲林縣土庫好COOL商圈發展協會理事長魏安助等人一同見證。

取得台灣永久居留證的彭己耘今年10月參加土庫國際生活節，除了感受土庫小鎮民俗風情及溫暖的在地人情味，更有感於雲縣府對教育資源的投入相當多元及豐富。

彭己耘秉持回饋社會、台灣心意，決定贈送3200盒桌遊給雲林縣的國小學童當耶誕禮物；除土庫國小學生人手一盒外，全縣國小的每一個班級也會贈送一盒，各鄉鎮立圖書館贈送20盒，每一名小朋友也都會有一份試玩包，總價值達新台幣200萬元。

彭己耘接受媒體聯訪時說，玩桌遊的好處多多，除了增添孩子豐富的學習機會，還能促進人際關係，提升並活化大腦，使孩子磨練出許多獨特的技術與策略，在玩的過程中尋回學習動機。

彭己耘認為，一般學校會教學知識，比較少教孩子解決問題，而孩子下課後玩桌遊，會遇到問題、挫折感跟困難；另外有些桌遊有限制時間，可以讓孩子學會時間管理。

彭己耘表示，自己小時候沒錢買桌遊，就去朋友家玩桌遊，然後就學會自己動手做，跟朋友、家人玩；現在公司有營收，有這麼多桌遊，就可以回饋社會，「以美國人說的Because we can，因為我們有能力、我們可以這麼做」。

張麗善表示，感謝彭己耘愛心，讓雲林縣學童在耶誕節前夕能得到特別有愛心的禮物，另也要感謝魏安助舉辦土庫國際生活節，深受國際青睞，吸引各國好朋友蒞臨土庫，感受當地人情味與熱情，也間接促成此次捐贈。

桌遊 雲林 小學

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