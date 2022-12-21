快訊

訃聞接不完！ 大陸多位知名人士近日紛紛「因病過世」

「理科太太的諮商筆記」不賣了！ 內容改放在Podcast全面退費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國女神宣美來了！台南耶誕演唱會24日晚重磅登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南耶誕演唱會24日晚間在市府西側廣場登場。圖／台南市府提供
台南耶誕演唱會24日晚間在市府西側廣場登場。圖／台南市府提供

台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」24日在市府西側廣場重磅登場。除了韓國女神宣美SUNMI獨家獻給台南外，同台演出還有八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延、荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）、英國歌手李美潔（Mary-Jess），精采絕倫，錯過可惜，市長黃偉哲邀請大家一起來台南搖滾耶誕夜！

耶誕夜韓國女神宣美為台南市民帶來驚喜，SUNMI為台南市民帶來驚喜，文青樂團告五人陪大家過耶誕，還有爆紅搖滾樂團八三夭帶來精彩演出，超人氣男團 原子少年Ozone展現熱情奔放魅力，還有金曲新人歌手壞特?te、R&B饒唱歌手同理、創作才子劉亮延等人的精彩演出，荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）也將上台帶來應景的耶誕歌曲，讓台下觀眾陶醉在溫暖的美聲饗宴中。

主辦單位特別提醒，冷氣團及寒流近幾日分2波來襲，預料24日活動當天氣溫偏低，請搭帳棚排隊欲獲取最佳觀賞位置的民眾，及當天參加活動民眾務必做好保暖措施，雖然目前戶外戴口罩已經解禁，但估計活動仍會吸引大量人潮，市府仍建議參與活動者應全程配戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。

市府指出，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。市長黃偉哲也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

2023台南好Young耶誕跨年系列活動，跳脫以往跨年晚會只有單日舉行的框架，以多元系列活動方式滿足不同年齡層市民的需求，市長黃偉哲希望市民們得到最好、最高、最優質的娛樂享受，為期約一整個月熱熱鬧鬧的氛圍，不管是創造觀光經濟效益、偶像商機，更營造市民美好的記憶與感動。

台南 跨年晚會 口罩

延伸閱讀

經發局長陳凱凌清晨遭搜索 黃偉哲中午驚回：還未被告知

新任副市長明公布 黃偉哲：自己打60分 給團隊打90分

台南小內閣不只5人離開？ 黃偉哲延到明天公布埋伏筆

等了17年終於動工、斥資近百億！台61線西濱曾文溪橋預計2028年完工

相關新聞

南投林管處「這手法」治理工程 這些珍稀物種驚喜現身

林務局南投林區管理處在雲林縣古坑鄉石仔坑治理工程中，導入生態友善機制，透過降低舊有霸堤高差及深槽開設等手法，搭配持續性生...

拍燈注意！斗六太平老街燈海亮了 展期延長到這一天

雲林斗六太平老街知名的「燈籠海」今天啟燈，除打造主燈區，今年中華路燈區也延伸至新興宮，1萬3000盞燈籠高掛街頭，總長逾...

IKEA嘉義城中店12/26開幕 首發嘉義限定「肉鬆芋泥堡」

IKEA嘉義城市店將在本月26日開幕，全球首間店中店型態方便民眾購物；業者表示，展品和空間設計都為嘉義人量身打造，當然嘉...

韓國女神宣美來了！台南耶誕演唱會24日晚重磅登場

台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」24日在市府西側廣場重磅登場。除了韓國女神宣美SUNMI獨家獻給台南...

低溫來襲 台南北門公所送暖關懷獨居長者

為協助獨居老人抵抗嚴冬、台南市政府北門區公所今天由區長張政郎帶領公所人員訪視區內獨居長者還贈送暖暖包、棉被及物資，表達公...

南市藏金閣年度最後一場拍賣 好康多多不來可惜

台南市環保局藏金閣今年最後一場拍賣活動12月24日周六登場，當天除了商品拍賣、平價家具區買一送一等優惠，消費達一定條件即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。