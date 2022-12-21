韓國女神宣美來了！台南耶誕演唱會24日晚重磅登場

台南耶誕跨年系列活動」第2場演唱會「搖滾耶誕演唱會」24日在市府西側廣場重磅登場。除了韓國女神宣美SUNMI獨家獻給台南外，同台演出還有八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延、荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）、英國歌手李美潔（Mary-Jess），精采絕倫，錯過可惜，市長黃偉哲邀請大家一起來台南搖滾耶誕夜！

耶誕夜韓國女神宣美為台南市民帶來驚喜，SUNMI為台南市民帶來驚喜，文青樂團告五人陪大家過耶誕，還有爆紅搖滾樂團八三夭帶來精彩演出，超人氣男團 原子少年Ozone展現熱情奔放魅力，還有金曲新人歌手壞特?te、R&B饒唱歌手同理、創作才子劉亮延等人的精彩演出，荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）和英國歌手李美潔（Mary-Jess）也將上台帶來應景的耶誕歌曲，讓台下觀眾陶醉在溫暖的美聲饗宴中。

主辦單位特別提醒，冷氣團及寒流近幾日分2波來襲，預料24日活動當天氣溫偏低，請搭帳棚排隊欲獲取最佳觀賞位置的民眾，及當天參加活動民眾務必做好保暖措施，雖然目前戶外戴口罩已經解禁，但估計活動仍會吸引大量人潮，市府仍建議參與活動者應全程配戴口罩，並呼籲尚未完全接種COVID-19的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種，以保護自身及他人健康。

市府指出，今年活動將全面提升公共安全等級，除了動員更多義消、警力於現場協助，也將於人潮過度擁擠時啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。市長黃偉哲也呼籲參加民眾，除了事前至活動官網了解醫護站、服務台位置，更要切記戴好口罩及保持安全距離，不要為了搶看明星而推擠，以免造成踩踏受傷。

2023台南好Young耶誕跨年系列活動，跳脫以往跨年晚會只有單日舉行的框架，以多元系列活動方式滿足不同年齡層市民的需求，市長黃偉哲希望市民們得到最好、最高、最優質的娛樂享受，為期約一整個月熱熱鬧鬧的氛圍，不管是創造觀光經濟效益、偶像商機，更營造市民美好的記憶與感動。