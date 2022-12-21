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拍燈注意！斗六太平老街燈海亮了 展期延長到這一天

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
國內遠近馳名的斗六太平老街高空燈區今起點亮。記者陳苡葳／攝影
國內遠近馳名的斗六太平老街高空燈區今起點亮。記者陳苡葳／攝影

雲林斗六太平老街知名的「燈籠海」今天啟燈，除打造主燈區，今年中華路燈區也延伸至新興宮，1萬3000盞燈籠高掛街頭，總長逾1.5公里，震撼視覺。

市長林聖爵說，此次彩繪燈籠以明年生肖「兔年」、農特產、太平老街與天馬行空4主題為主，今起點亮斗六圓環、太平老街、中山路、中華路等路段，街頭巷尾充滿熱鬧非凡的過節氣氛。

林聖爵表示，公所每年邀請轄內小學生發揮創意彩繪生肖燈籠，今年由來自18所學童發揮創意，為萬盞燈籠畫上獨一無二圖樣，齊掛在遠近馳名的太平老街及市中心熱鬧街區，可愛逗趣的燈海，日夜都吸引不少民眾駐足拍照。

林聖爵說，太平老街建築分建於日治時代的明治、大正、昭和等3個時期，採巴洛克式風格建造，距今已有百年歷史，為斗六市百年人文古蹟，相映燈海景致，藝文氣息濃厚。

為讓來訪的遊客盡情拍照留念，112年農曆春節期間，萬盞燈籠裝置藝術展至3月31日，林聖爵表示，串連膨鼠森林公園兔年燈會活動，盼帶動斗六觀光人潮，12月23日晚上6點半將在太平老街福德宮舉辦啟燈活動，木偶變臉、舞蹈團輪番登台。

為迎免年到來，今年也在全新完工的膨鼠森林公園舉辦跨年晚會及新春光影燈會，主燈「元氣兔」矗立迎賓，副燈區則在具有歷史意義的行啟記念館展出，是全國親子走春休閒好去處。

林聖爵透露，啟燈晚會暨跨年晚會卡司陣容堅強，農村武裝青年、海鷗K Seagull-K阿卡貝拉登台演唱，超夯人氣樂團怕胖團壓軸，將與民眾一起在180秒高空煙火秀中倒數迎新年。

雲林斗六市公所今年在全新完工的膨鼠森林公園舉辦跨年晚會及新春光影燈會，提供全國親子走春休閒好去處。圖／斗六市公所提供
雲林斗六市公所今年在全新完工的膨鼠森林公園舉辦跨年晚會及新春光影燈會，提供全國親子走春休閒好去處。圖／斗六市公所提供
雲林斗六太平老街及市區高空燈區今天啟燈，展期將至明年3月31日。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六太平老街及市區高空燈區今天啟燈，展期將至明年3月31日。記者陳苡葳／攝影

老街 斗六 跨年晚會

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