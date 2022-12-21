拍燈注意！斗六太平老街燈海亮了 展期延長到這一天

雲林斗六太平老街知名的「燈籠海」今天啟燈，除打造主燈區，今年中華路燈區也延伸至新興宮，1萬3000盞燈籠高掛街頭，總長逾1.5公里，震撼視覺。

市長林聖爵說，此次彩繪燈籠以明年生肖「兔年」、農特產、太平老街與天馬行空4主題為主，今起點亮斗六圓環、太平老街、中山路、中華路等路段，街頭巷尾充滿熱鬧非凡的過節氣氛。

林聖爵表示，公所每年邀請轄內小學生發揮創意彩繪生肖燈籠，今年由來自18所學童發揮創意，為萬盞燈籠畫上獨一無二圖樣，齊掛在遠近馳名的太平老街及市中心熱鬧街區，可愛逗趣的燈海，日夜都吸引不少民眾駐足拍照。

林聖爵說，太平老街建築分建於日治時代的明治、大正、昭和等3個時期，採巴洛克式風格建造，距今已有百年歷史，為斗六市百年人文古蹟，相映燈海景致，藝文氣息濃厚。

為讓來訪的遊客盡情拍照留念，112年農曆春節期間，萬盞燈籠裝置藝術展至3月31日，林聖爵表示，串連膨鼠森林公園兔年燈會活動，盼帶動斗六觀光人潮，12月23日晚上6點半將在太平老街福德宮舉辦啟燈活動，木偶變臉、舞蹈團輪番登台。

為迎免年到來，今年也在全新完工的膨鼠森林公園舉辦跨年晚會及新春光影燈會，主燈「元氣兔」矗立迎賓，副燈區則在具有歷史意義的行啟記念館展出，是全國親子走春休閒好去處。