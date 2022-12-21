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高雄大湖國小手鐘團獻藝 高鐵台南站鈴聲悅耳
耶誕節即將到來，高鐵台南站今天響起應景的叮噹聲響，高雄市湖內區大湖國小手鐘團，來到高鐵台南站快閃表演，學員手持手鐘樂器，跟著音符擺動起舞，搭配車站大廳的耶誕裝置藝術，現場洋溢著歡樂的節慶氛圍，贏得來往旅客的掌聲喝采。
大湖國小手鐘團曾參加「2019香港國際手鈴奧林匹克」一舉獲得小學初級組金獎殊榮，受邀在高鐵台南站表演，位處高鐵台南站附近的高雄市大湖國小，資源十分不足，校長朱麗玲表示，在各界善心人士、家長會及老師的全力支持下，各項才藝社團逐年成立，希望能以音樂及舞蹈陶冶學童性情，激發學生學習動力。尤其手鐘價格高昂，一組就要大約10萬元，大湖教會全力協助幫忙。
指導老師高曉菁表示，小朋友透過學習與遊玩喜歡上這個樂器，當與孩子透過挑戰與學習常獲得無比的成就感與喜樂。近幾年由於疫情嚴峻，許多活動皆停辦，但是小朋友還是在完善的防疫措施下不斷練習，希望解封後有機會展現成果，非常感謝高鐵台南站「藝起來高鐵」活動，提供小朋友發揮空間。
高鐵台南站站長毛家鵬表示，迎接疫後新生活，希望旅客保持勤洗手的良好習慣，同時在無法保持社交距離及生病、搭乘大眾運輸時配戴口罩，保護自己也保護他人。台灣高鐵公司希望旅客在匆忙的旅途中，也有機會停下腳步聆賞各具特色的音樂、舞蹈或展演活動，放鬆心情，享受樂活人生。
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