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明天冬至！嘉義人氣鹹湯圓、清蒸羊肉進補大集合
明天冬至，你是鹹湯圓派？還是甜湯圓派？包餡還是不包餡？嘉義縣文化觀光局說，冬至除了吃湯圓，養生食補常見料理食材有溫中暖腎、益氣補血羊肉，還有能健脾補肝腎、脂肪負擔較低的烏骨雞，在急凍天氣，吃飽喝暖，寒流冷氣團來襲也不怕！
新港奉天宮媽祖廟前美食街，有家「新港廟口鹹湯圓」，超人氣鹹湯圓是連在地人都大推的銅板小吃，白胖胖的大湯圓賣相討喜，皮Q軟糯、內餡有炒過的古早味肉燥香，一碗三大顆加上蔬菜湯，清爽有滿足感。
一樣在媽祖廟美食商圈，有家年輕夫妻經營的「馨玥小點舖」還能吃到炸紅白湯圓，幾乎在辦桌才吃得到的傳統點心，表皮香酥、內心軟糯，再裹上花生粉，引誘人一口接一口，螞蟻人還能選加煉乳的口味。
上阿里山、奮起湖遊玩民眾還能到石棹吃羊肉爐，位於台18與169縣道交會處有家「石桌羊肉店」以現宰羊肉料理新鮮無羊羶味，清燉羊肉爐湯頭鮮甜迷人，還有私房菜及各類山產熱炒，天一冷就是大排長龍。
台1線也有家「水上小腳腿羊肉爐」選用的是本土溫體羊肉，清燉羊肉爐加入大量蔬菜，湯頭鮮甜、肉質細膩，怕羊羶味的人都可以放心吃，還有必點蒸三層羊肉，羊皮幾乎入口即化，以及膠質滿滿口感Q彈的川燙羊皮，再配上老闆娘自製沾醬，美味更提升！
文觀局說，冬至除了可以吃鹹甜湯圓，「民雄芋圓」也是在地人、觀光客來嘉義必吃的甜湯，尤其在冷天氣，來碗暖呼呼、料滿滿芋圓湯，實在太滿足，更多嘉義旅遊美食推薦，請看「慢遊嘉義」粉專。
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