鹿草鄉長楊秀玉2任任期屆滿 卸任做公益「老護老」

75歲民進黨嘉義縣鹿草鄉長楊秀玉，2任任期即將屆滿，25日交棒同黨7年級生新科鄉長嚴珮瑜，昨天地方各界為她舉辦感恩茶會，讓她很感動，她卸任後將做老人公益，扮橋梁，引介醫院、老人團體進駐鄉內村落，做老人日照、長照，她說，「我也是老人了，將老人照護好，讓年輕人安心打拚。」

曾任議員的楊秀玉，8年前選上鄉長，從嚴珮瑜的公公、前鄉長林沐惠手上，接棒鄉長，25日再交棒給林沐惠的媳婦嚴珮瑜，楊秀玉說，任內最感到成就的鄉政建設是，配合水利署完成八掌溪堤防加高治水工程，治水患，防淹水。

另是道路拓寬，完成都市計畫3之3、7之5道路拓寬，啟動都市計畫檢討，完成鴨母寮排水水環境改善工程，她辦理鴨母寮排水水環境改善工程，遭檢舉涉嫌圖利，遭檢調偵辦，監察院派人到公所調查，查無公所圖利情事，她相信司法會還她清白。

鹿草鄉長期人口外流、老化嚴重，鄉內又建焚化爐、監獄、看守所、軍人公墓，遭詬病發展落後，近幾年隨著鄉內馬稠後產業園區開發，帶來發展轉型契機，楊秀玉任內推動建設，讓鄉民安居樂業，她說，鄉內各村大多有日照據點，卸任後將做公益老人照護老人。

立委蔡易餘參加楊秀玉感恩茶會說，楊秀玉8年親力親為鄉政，深獲讚許，感謝她的付出，隨著馬稠後產 業園區建置，鹿草新時代來臨，將由嚴珮瑜帶領發展，鄉代會主席施坤霖持續帶著代表會，農會總幹事陳建平爭取農民福利，還有新科議員黃惠汝爭取鹿草福利，他會向中央爭取更